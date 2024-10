In questa edizione del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi si sta rendendo protagonista di tante confidenze e confessioni che commuovono il pubblico e anche Alfonso Signorini. Dopo aver ammesso le sue paure sulla figlia, nata pochi anni fa, Enzo Paolo Turchi ha voluto mandare una dedica commovente per il suo compleanno a Carmen Russo, che con lui ha vissuto tanti anni. Un amore mai vacillato il loro, anzi, coronato dalla nascita della splendida Maria, nata con la fecondazione assistita dopo anni e anni di tentativi e sofferenza.

Nella casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi è diventato un vero punto di riferimento e anche Signorini ha voluto precisare durante la diretta di lunedì 30 settembre, quanto il coreografo stia diventando importante per tutti i concorrenti, che lo vedono come un papà con cui confidarsi e come una figura fissa che nella casa fa sempre bene al cuore. L’ultimo gesto di Enzo Paolo Turchi ha commosso di nuovo tutti: il ballerino ha scritto una dedica alla donna che ha amato per tutta la vita, Carmen Russo, augurandole un buon compleanno.

Grande Fratello, le parole di Enzo Paolo Turchi a Carmen Russo commuovono tutti: “Tu mi hai ascoltato”

Enzo Paolo Turchi ha voluto dedicare alcune parole d’amore a Carmen Russo, compagna di una vita che lo ha reso padre della piccola Maria. I due si sono sempre sostenuti a vicenda in tutte le esperienze televisive che spesso li hanno portati a restare lontani per molto tempo, come successe per l’Isola dei Famosi. Nella dedica al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha parlato a Carmen, empatizzando con lei in questo momento difficile. “Sei da sola”, ha detto alla compagna: “Stai facendo tanti sacrifici”. Enzo Paolo Turchi sa bene che stare da sola con una figlia mentre lui è al Grande Fratello non è affatto facile.

Il coreografo ha voluto tranquillizzare la compagna, dicendole che fuori festeggeranno insieme il compleanno di lei, dato che è la prima volta che questo giorno ricorre in un momento in cui sono lontani. Infine, le parole più belle: ““Ti volevo ringraziare, per tutta la vita, per avermi ascoltato. Ciao”. Enzo Paolo Turchi è stato poi seguito a ruota da tutti gli altri inquilini del Grande Fratello, he hanno voluto cantare insieme a lui una canzone di buon compleanno per Carmen Russo.