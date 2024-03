MARIA LODOVICA LAZZERINI, FIDANZATA BIGMAMA/ “Sono fiera di ciò che sei…”

Maria Lodovica Lazzerini, il messaggio d’amore a Verissimo per la fidanzata BigMama

BigMama, ospite a Verissimo, è stata incalzata da Silvia Toffanin a proposito della sua vita sentimentale, attualmente condivisa con la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini: “Sono innamoratissima, ho una splendida fidanzata che è anche co-autrice del pezzo che ho portato a Sanremo… E’ stata una vera e propria sessione d’amore, sono molto felice. Quest’anno abbiamo raggiunto insieme tanti traguardi, ora viviamo insieme ed è bello sentirsi indipendenti in questo modo, sentirsi anche già grandi”.

CHI SONO ANGELA E ITALO MAMMONE, GENITORI BIGMAMA/ “Hanno lottato con me contro il cancro…”

Dopo le toccanti parole di BigMama, è arrivato un toccante messaggio da parte della fidanzata Maria Lodovica Lazzerini: “Voglio dirti davanti a tutti quanto sono fiera di te per quello che hai fatto in questi anni. Sei un esempio di determinazione… Ti volevo ringraziare per l’occasione che mi hai dato, sentire quel nome sul palco vicino al tuo è stata una grande emozione, una sensazione magica come la sessione in cui abbiamo scritto il brano”. Dolcemente provata dalle parole della fidanzata, la cantante ha aggiunto: “Siamo molto carine, io sono felicissima di questa relazione. Spero sia quella definitiva della mia amica perchè non ho mai provato per nessuna l’amore che provo per lei. E’ la mia prima effettiva fidanzata e viceversa, un rapporto costruito mattone dopo mattone e stiamo davvero bene insieme; siamo sensibili, ci aiutiamo e scriviamo dei pezzi bellissimi insieme”. (agg. Valerio Beck)

BigMama: la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini e il bullismo/ "Ho subito violenze fisiche e psicologiche"

Chi è Maria Lodovica Lazzerini, fidanzata di BigMama

Si è concluso da circa un mese il Festival di Sanremo 2024, appuntamento musicale iconico della cultura artistica italiana e ogni anno occasione per scoprire o riscoprire la bellezza degli interpreti nostrani. Tra le grandi sorprese dell’ultima edizione della kermesse spicca BigMama, originaria di Avellino e con verve, talento e carattere da vendere.

Ciò che ha colpito di BigMama non è stata solo la performance musicale, ma anche la sua simpatia lontana dal palco. Un modo di fare genuino, empatico, valori che sicuramente l’avranno aiutata a conquistare la sua dolce metà. Scopriamo dunque qualcosa in più su chi è Maria Lodovica Lazzerini, la fidanzata della cantante reduce da Sanremo 2024.

BigMama all'Assemblea Generale dell'ONU/ "Ho dovuto sopportare anni di bullismo, verbale e fisico"

BigMama, parole al miele per la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini prima di Sanremo 2024

Maria Lodovica Lazzerini – fidanzata di BigMama – non appartiene al mondo dello spettacolo e risulta molto attenta alla privacy a dispetto della notorietà della sua compagna. Qualche nozione in più sul suo conto – come riporta Tag24 – è estrapolabile dalle parole della cantante durante la conferenza stampa della kermesse. Parlando del suo brano “La rabbia non ti basta”, BigMama ha infatti menzionato anche la sua fidanzata Maria Lodovica Lazzerini.

“Il brano è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa; è stata una sessione in studio veloce… Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza Maria Lodovica Lazzerini che è una bravissima autrice”. Queste le parole di BigMama che ha dunque rivelato come la sua fidanzata abbia collaborato e offerto supporto per la realizzazione del brano sanremese. “Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA