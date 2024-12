Oggi Vittorio Feltri è serenamente sposato con Enoe Bonfanti, ma la sua prima moglie è stata una donna di nome Maria Luisa Feltri, da cui ha avuto due bambine che però non ha mai conosciuto perché morta dopo il parto. Un episodio choc che il giornalista ha raccontato in una intervista toccante e profonda al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua storia con la compagna di allora. “Rimase subito incinta e ci sposammo. Ero emozionato quando arrivai in ospedale, lì trovai l’infermiera con due fagottini e chiesi quale fossa la mia bambina. Mi disse che erano tutte e due mie, stavo per svenire, così dovettero farmi un’iniezione per passare dalla disperazione all’euforia”, ricorda Vittorio Feltri.

Per il celebre giornalista è stata dura digerire la botta, quando ha capito che Maria Luisa era morta la disperazione tornò a bussare alla sua porta. “Ritornai in fretta in quello stato disperato”, confida Vittorio.

Dopo aver superato il lutto, il giornalista è riuscito faticosamente a voltare pagina. E così dopo l’amore per Maria Luisa Feltri, ha sposato Enoe Bonfanti, la sua attuale moglie. Curiosa la schiettezza con la quale il giornalista ammette le sue scappatelle, nel corso di questa relazione, che però chiama “diversificazioni”. “Mia moglie mica è scema, ha capito che qualche volta ho diversificato e mi ha rimproverato. Non sono mica un ladro o un assassino, chissà quante volte tu hai diversificato”, dice provocatoriamente a Francesca Fagnani nell’intervista in onda questa sera su Raidue, a Belve.

“Ho avuto delle passioni per delle signore nella mia vita ma io non ho mai tradito mia moglie, perché il tradimento evoca un coltello piazzato tra le scapole, ho diversificato”, precisa ancora il famoso direttore.