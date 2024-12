Forse non tutti sanno che il celebre giornalista Vittorio Feltri è padre di quattro figli: le due gemelle Laura Adele e Saba Laura, nate dalla storia con la prima moglie Maria Luisa, e Mattia e Fiorenza, frutto dell’amore con la seconda moglie Enoe. Tutti e quattro i figli si sono fatti da solo, proprio come ha sempre desiderato il padre che si è speso moltissimo per garantire a tutti loro un’educazione adeguata ed una formazione di alto livello.

Chi è Maria Luisa Feltri, prima moglie Vittorio Feltri/ Morì dopo il parto:"Passai da euforia a disperazione"

In una bella intervista rilasciata a Primabergamo.it, la figlia Laura Adele ha fatto un tenero ritratto dell’amato papà, andando a scardinare i luoghi comuni e i pregiudizi che aleggiano sul papà. “Il suo è uno stampo dei padri di una volta, che si lamentano e brontolano… ma è praticamente l’opposto di come appare”, assicura. “Il suo lavoro non gli permetteva di esserci spesso ma eravamo seguiti molto bene nelle scuole private in cui ci aveva iscritto”, spiega ancora Laura Feltri.

Enoe Bonfanti, chi è la moglie di Vittorio Feltri/ "Tradimenti? "Giurava di non farlo mai più"

Vittorio Feltri e il rapporto coi figli: “Tutti sullo stesso piano, ma…”

Laura Feltri, oggi, si occupa di immobiliare, mentre Saba lavora in Telecom e Mattia Feltri è un affermato giornalista, proprio come papà. Per Vittorio la soddisfazione più grande è vedere i propri figli forti e indipendenti, anche se è sempre pronto ad intervenire per dare consigli e suggerimenti. “Se hai un problema, lui c’è, ti fa delle domande e poi ti fa intravedere una via d’uscita”, spiega ancora Laura, che ha evidentemente una sorta di ammirazione per il papà.

Non potrebbe essere diversamente perché è sempre stato a suo modo un genitore presente e amorevole con tutti i figli. “Ha sempre detto che avrebbe amato di più il figlio che gli avrebbe rotto meno le scatole ma siamo sullo stesso piano”, ironizza ancora Laura Feltri. Insomma, un ritratto completamente diverso dal Vittorio un po’ burbero e spigoloso che appare in tv. Un papà accogliente e comprensivo, anche se molto esigente.

Angelo e Adele, genitori Vittorio Feltri/ Confessione choc:"Rimasi orfano di padre a 6 anni e mia mamma..."