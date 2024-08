Marta Maggetti ha un fidanzato? Chi è la campionessa di windsurf oro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il medagliere dell’Italia si è arricchito di un nuovo oro Marta Maggetti che è salita sul gradino più alto del podio del windsurf alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chi è Marta Maggenti? Cagliaritana, classe 1996, è sempre stata sportiva e ha provato, prima di innamorarsi della vela, la pallacanestro, nel minivolley e nella ginnastica artistica. A otto anni la scelta della tavola a vela seguendo quella del papà, che con gli amici è solito frequentare il Windsurfing Club Cagliari.

Al livello giovanile le vittorie arrivano a raffica. Ai Giochi di Tokyo 2020 chiude al quarto posto: 2 anni più tardi, sale sull’onda giusta con l’oro mondiale a Brest nell’iQFOiL, la nuova classe olimpica del windsurf. Nell’estate del 2023 in Olanda, con un altro acuto nella rassegna iridata, il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il resto è storia, con l’oro di oggi 3 agosto. Non si sa molto della vita privata di Marta Maggetti, né se ha un fidanzato. Riservatissima e piena di passioni oltre allo sport ama viaggiare ed è un’appassionata di disegno, fotografia e montaggi video.

Marta Maggenti è oro alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Molto legata ai miei genitori Elisabetta e Alessandro”

Molto attenta alla privacy dal punto di vista sentimentale e sul suo ipotetico fidanzato, Marta Maggetti oro alle Olimpiadi 2024 si è sbilanciata sulla sua famiglia ed ha confessato, stando a quanto riporta Vanity Fair, di essere molto legata ai propri genitori: “La passione per il connubio tra vento e acqua arriva dalla mia famiglia: mio padre Alessandro si diletta con il windsurf da quando ho memoria, mentre mia madre Elisabetta, per seguire i miei allenamenti, ha cominciato a partecipare a qualche gara di barca a vela, a bordo di hobie cat (catamarano fra i più diffusi ndr). Io sono sempre stata molto legata a loro, anche da teenager quando continuavo a fare tutte le attività e i viaggi insieme: il rapporto con le onde è sempre stato un affare di famiglia.”

Mentre sul suo sport e la magia del vento Marta Maggetti ha aggiunto: “Mi ricordo che le prime ore mi sembrava difficilissimo restare in piedi, era faticoso, eppure c’era un qualcosa che non mi faceva smettere. Provavo e riprovavo, fino a quando arrivò la magia: una raffica di vento e subito una sensazione bellissima di libertà. Mi sentivo, indipendente a contatto con la natura. Da quel momento non ho più smesso, mi appassionavo sempre di più, uscivo anche con il vento fortissimo e il mare piatto.”