CHI E’ MARTA VIOLA, VINCITRICE IO CANTO GENERATION 2023/ Parole emozionanti dopo la proclamazione

Marta Viola è la vincitrice di Io Canto Generation 2023 e apre le porte di un futuro radioso

Marta Viola vince Io Canto Generation 2023. E’ lei la campionessa di questa edizione, dopo aver superato brillantemente diverse sfide nel corso della finale. La ragazza, oltre al trofeo, porta a casa un premio importante, vale a dire l’accesso alla “Summer School Academy” di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy di Firenze. Alla vincitrice va inoltre il “Premio Tecnico Giuria e Radio” assegnato dalla giuria insieme alla speaker di R101 Chiara Tortorella, ma anche la possibilità di incidere una cover tra quelle proposte nel corso delle sei puntate di Io Canto Generation.

“Ringrazio la mia famiglia per avermi sostenuta in questi 14 anni, i vocal coach e a tutti, grazie mille”, dice Marta dopo essere stata proclamata vincitrice di Io Canto Generation 2023. Una puntata che la giovane cantante non dimenticherà affatto facilmente. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Marta Viola sarà la vincitrice di Io Canto Generation 2023?

Marta Viola è tra i finalisti di Io Canto Generation 2023, il talent show di giovani talenti condotto con grande successo da Gerry Scotti su Canale 5. La cantante continua a sorprendere pubblico e giuria e punta alla vittoria finale! Durante la semifinale Marta si è fatta nuovamente notare duettando con la coach Benedetta Caretta, ma anche da sola portando sul palco la struggente ballad “All by mysefl”. Un’esibizione da brividi che ha commosso tutti e emozionato anche il pubblico da casa che, senza se e senza ma, l’ha eletta la vincitrice di Io Canto Generation 2023. “#Marta con una esibizione e una canzone di una bellezza unica. Questa la sua esibizione. La canzone è “SomeWhare” #IoCanto #IoCantoGeneration” – è il commento di un utente a cui fa eco un altro che scrive – “per caso avete sentito #Marta in duetto con #Benedetta in un esibizione che è davvero difficile trovare l’aggettivo giusto. La canzone è ” I Surrender” #IoCanto #iocantogeneration #iocantogeneration”.

Che dire: il web è tutto dalla parte della giovane cantante che ha conquistato davvero tutti con delle performance canore di impatto, a detta di molti superlative. “Sinceramente è difficile prendere è postare un video, le canzoni e le interpretazioni sono tutte superlative. Questa volta ho scelto la canzone cantata da #Marta dal nome “Di sole e d’azzurro” alquanto complicata da cantare. #iocantogeneration #IoCanto #Canale5″ – scrive un altro utente rimasto piacevolmente colpito dalla bravura dell’interprete.

Marta Viola dall’Eurovision Song Contest a Io Canto Generation 2023

Il nome di Marta Viola non è nuovo al mondo della musica. La giovane cantante, infatti, nel 2019 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, la kermesse canora europea, con il brano “La voce della terra”. Un’esperienza importante che ha visto la bravissima Marta classificarsi al settimo posto della classifica finale. Un ottimo risultato per l’Italia e per la giovane Marte che quest’anno ha deciso di mettersi nuovamente in gioco nel talent show musicale di Io Canto Generation. Una partecipazione che ha lasciato il segno, visto che la voce di Marta ha conquistato davvero tutti.

“Bravissima Marta sei andata in finale quindi sei vittoriosa” – si legge sui social, ma c’è anche chi non sa più come descrivere il suo talento – “non ho più aggettivi positivi x Marta, merita la vittoria…”. E ancora: “È stata grande Marta una voce che spacca. Fa venire i brividi e le lacrime agli occhi. Bravissima, per me hai vinto tu”. Chissà che il pubblico da casa non ci abbia davvero visto giusto!











