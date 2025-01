Tutto su Martina De Ioannon, tronista di Uomini e Donne

Il trono di Martina De Ioannon, oggi lunedì 13 gennaio 2025, è ufficialmente finito. La tronista, infatti, ha concluso il proprio percorso scegliendo Ciro Solimeno che le ha risposto sì dando inizio ad una nuova storia d’amore. Per Martina si apre così un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo la fine della sua ultima relazione. Martina, infatti, 26enne romana, si è fatta conoscere per aver partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzato Raul Dumitras. I due avevano deciso di partecipare per testare la gelosia di lui, ma al termine dell’avventura, la storia è finita.

Martina ha poi avuto una breve frequentazione con Carlo Marini, il tentatore a cui si era avvicinata nel villaggio di Temptation ma ha scelto di non proseguire mettendo fine anche a tale rapporto. L’occasione di Uomini e Donne è così arrivata in un momento particolare della sua vita che, però, ha deciso di cogliere al volo.

Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

L’inizio del trono di Uomini e Donne, per Martina, non è stato facile. La tronista ha dovuto fare i conti con dure critiche che l’hanno portata anche a sfogarsi in studio. Superate le difficoltà, la tronista ha vissuto intensamente il percorso concentrandosi soprattutto sulla conoscenza di Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Dopo le ultime esterne, Martina è così giunta ad una scelta.

Nonostante i dubbi, le paure, le discussioni, i duri confronti e le lacrime, Martina ha deciso di seguire il cuore sul quale era inciso il nome di Ciro. Nella registrazione di Uomini e Donne del 13 gennaio 2025, così, Martina ha scelto proprio Ciro che le ha risposto sì sotto lo sguardo commosso di Gianni Sperti, Tina Cipollari e di tutti i protagonisti del trono over che hanno assistito al momento fatidico.

