Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi è tra Ciro e Gianmarco

Il giorno della verità sul trono di Martina De Ioannon è arrivato. Oggi, lunedì 13 gennaio 2025, come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, sarà registrata la scelta di Martina. La tronista arriverà in studio in tutta la sua bellezza e, prima di svelare il nome del prescelto, rivivrà i momenti più belli vissuti sia con Ciro Solimeno che con Gianmarco Steri. Con i due corteggiatori, Martina ha fatto due percorsi differenti ma altrettanto intensi. Con Ciro, il feeling è stato immediato così come la complicità ma l’arrivo di Gianmarco ha reso più problematico il percorso.

Alessandra Somensi, chi è l'ex Uomini e Donne con cui si sentiva Michele Longobardi/ Lei svela tutto

Sia Ciro che Gianmarco, poi, di fronte a determinati atteggiamenti di Martina, sono più volte andati via per poi tornare in trasmissione anche grazie ai gesti fatti dalla stessa tronista. Da diverse settimane, Martina ha scelto di dedicarsi unicamente alla conoscenza di Gianmarco e Ciro tra i quali, oggi, effettuerà la sua scelta non escludendo di poter ricevere anche un no come risposta.

Uomini e Donne, notte insonne per Gianmarco prima della scelta di Martina/ Cos'ha detto ai fan

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: le parole della tronista su Ciro e Gianmarco

Il web appare nettamente diviso tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri che ha trascorso una notte insonne prima della scelta: da una parte ci sono coloro che puntano tutto sul corteggiatore napoletano e, dall’altra, c’è chi tifa per il corteggiatore romano. Per avere la certezza della scelta è necessario aspettare le anticipazioni sulla registrazione odierna ma, per il momento, le parole dette da Martina sembrerebbero dare un indizio sul nome.

“Determinate cose sono chiare , una persona è più adulta e l’altra è meno adulta. E questo è chiaro, ma comunque i sentimento non sono determinati dall’età. Non ti fai più domande, le risposte sono solo che ci vuoi stare insieme. Non vai a pensare ‘Ah, però con lui avrai una relazione un po’ più immatura’. Perché tanto anche la persona adulta può deluderti, come può deluderti quella più immatura”. Con queste parole dette a WittyTv, Martina sembrerebbe essere decisa a scegliere Ciro: sarà davvero così?

Tina Cipollari tronista di Uomini e Donne? Reazione dell’ex marito Kikò Nalli/ Il gesto social fa discutere