Chi è Martina Taglienti, ragazza che Damiano dei Maneskin bacia nel video in discoteca/ Nuova fidanzata?

Chi è Martina Taglienti, la presunta nuova fidanzata di Damiano David dei Maneskin

La storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è ufficialmente terminata dopo diversi anni insieme. In un video diffuso sui social si vede Damiano baciare appassionatamente un’altra ragazza, ed è proprio tale filmato che ha lanciato l’allarme sulla possibile rottura con Giorgia, poi confermata dal cantante dei Maneskin. Ma chi è la ragazza che Damiano bacia nel video e, dunque, sua possibile nuova fidanzata? Lei si chiama Martina Taglienti ed è una delle amiche di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, nonché frequentatrice del gruppo rock in generale.

Martina Taglienti, classe 2001, è una modella che già da tempo gravitava nel giro di amicizie della band romana. Spulciando sui suoi profili social troviamo infatti delle foto insieme a Victoria, ma anche ad altri componenti, come Thomas Raggi. Ad oggi Martina Taglienti fa parte dell’agenzia di moda Elite.

Martina Taglienti e il video del bacio con Damiano David in discoteca

Una cena in un ristorante ha preceduto la serata in discoteca in cui Damiano e gli altri componenti della band si stavano divertendo prima di riprendere il tour che vedrà anche in Italia per tre date il prossimo luglio. In una foto scattata da un amico di Damiano e comparsa tra le storie Instagram, si vedono accanto Victoria e Martina. Successivamente Damiano ha postato un messaggio sui social: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevano gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano”. Molti fan hanno criticato l’atteggiamento del cantante nei confronti dell’ormai ex Giorgia Soleri, l’attivista che ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express.

ma in che senso damiano dei maneskin sta limonando un’altra in discoteca aooo diteci di + su questo corna gate pic.twitter.com/DEfjda7DlU — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌙 (@mrsincoerenza) June 8, 2023

