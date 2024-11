Massimiliano Ossini è uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle, storico programma tv che vede la conduzione di Milly Carlucci e che andrà in onda sabato 23 Novembre 2024. Andiamo a conoscere meglio Massimiliano Ossini, vediamo chi è e cosa fa nella sua vita, tra lavoro e vita privata.

Massimiliano Ossini nasce a Napoli il 22 Dicembre 1978 ed ha quindi al momento ancora 45 anni. Inizia nel mondo della pubblicità e poi entra per la prima volta nel mondo della tv come attore, lo vediamo in primo luogo su Disney Channel ma è molto ambito anche nel mondo dei talent, Massimiliano vince Notti sul Ghiaccio nel 2005. Il pubblico apprezza Massimiliano per i suoi modi di fare, l’uomo appare dotato di grande gentilezza oltre a talento.

Pian piano diviene una colonna portante alla conduzione di programmi Rai, parte con Linea Verde e il pubblico apprezza le sue doti che lo vedono poi andare a Mezzogiorno in Famiglia, poi Linea Bianca e infine Uno Mattina. L’uomo ha un’infanzia difficile, ha problemi con le balbuzie ed è solo un episodio a cambiargli la vita: Ossini cade in un crepaccio e da quel momento tira fuori il carattere e riesce a reagire. Da qui ritroverà il successo.

Massimiliano Ossini è sposato con la moglie Laura Gabrielli, un’imprenditrice di cinque anni più grande. I due hanno tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni, rispettivamente di 20,19 e 16 anni. L’uomo non ha escluso nel recente passato la possibilità di avere altri figli e allargare la famiglia. Laura ha avuto anche un problema che ha tenuto in ansia tutta la sua famiglia.

Laura Gabrielli ha avuto un tumore alla tiroide, avvenimento accaduto mentre la donna era incinta. Laura non ha mai avuto dubbi ed ha deciso di portare a termine la maternità, e fortunatamente ciò non ha creato troppe difficoltà al suo problema di salute. Dopo un lungo travaglio e alcuni problemi Laura è riuscita a superare questa malattia.

Oltre alla tv e alla famiglia una delle grandissime passioni dell’uomo è l’alpinismo e in generale la montagna. Massimiliano Ossini ha scritto ben 6 libri sull’argomento ed ha partecipato ad alcune spedizioni, come una che tenne il pubblico con il fiato sospeso riguardo la sua scalata ai piedi del K2. A riguardo Massimiliano riferi’: “Me l’aspettavo cosi, dura anche fisicamente oltre che a livello psicologico”.