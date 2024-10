ELEONORA GIORGI, “MASSIMO CIAVARRO? QUANDO MI OPERARONO, HA…”

Chi è Massimo Ciavarro e cosa sappiamo, oltre che della sua carriera, soprattutto della sua passata relazione con Eleonora Giorgi? Questo pomeriggio, nel secondo dei due appuntamento del weekend con “Verissimo”, farà parte del sempre nutrito cast di ospiti del talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 anche il 66enne attore romano, presente in studio proprio alla sua ex moglie e che aggiornerà il pubblico del programma ma anche i suoi follower sulle proprie condizioni di salute dal momento che lotta da qualche tempo con una forma molto aggressiva di tumore. E se della love story tra loro due e dei motivi che portarono alla rottura parliamo in un altro pezzo, qui accendiamo i riflettori invece su Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi.

Classe 1957 e oggi 66enne, Massimo Ciavarro è un attore e produttore cinematografico capitolino che ha legato la sua carriera ad alcune pellicole di culto della commedia all’italiana degli Anni Ottanta, quali “Sapore di mare 2” e “Grandi magazzini”, interpretando sovente la parte del latin lover circondato da tante donne. Tuttavia, molti non sanno che prima del suo ingresso nel mondo dello showbiz era stato, nel decennio precedente, protagonista di vari fotoromanzi, molto in voga all’epoca, per il settimanale ‘Grand Hotel’. Dopo essere stato per un certo periodo lontano dal piccolo e grande schermo, vi aveva fatto ritorno negli ultimi anni, partecipando ad alcune pellicole e serie tv, oltre che al reality show “Pechino Express” assieme al figlio Paolo, avuto nel 1991 durante il breve matrimonio con Eleonora Giorgi.

CIAVARRO E LA MALATTIA DELL’EX MOGLIE: RAPPORTO RITROVATO DOPO CHE…

E uno dei motivi per i quali oggi pomeriggio Massimo Ciavarro tornerà negli studi televisivi di “Verissimo” sarà proprio per la delicata situazione dell’ex compagna, affetta da un tumore al pancreas e in relazione al quale di recente aveva accennato alla crescita di alcune metastasi. Pur essendosi separati oramai da tempo, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sono in ottimi rapporti (oltre che legati dal figlio Paolo) e questo è uno dei motivi per cui l’attore sarà al fianco della donna per farle forza nel suo racconto a cuore aperto con la Toffanin. “Se non ce la farò, ho paura che il mio piccolo Gabriele possa dimenticarmi” aveva raccontato l’attrice al magazine ‘Di Più’, prossima a compiere 71 anni e accennando alla cura sperimentale negli USA che per lei rappresenta forse una delle ultime speranze.

E proprio nella sua chiacchierata col settimanale, la Giorgi aveva menzionato proprio l’ex marito, Paolo Ciavarro, spendendo parole dolci per lui: “Ciavarro? Mi è sempre stato accanto e non mi ha mai mollata, lui deve esserci per Paolo un domani e lui lo sa, è il suo compito” era stata la risposta dell’attrice a precisa domanda. Parlando con ‘la Stampa’ della sua malattia, l’attrice aveva candidamente ammesso che “adesso, con questa vicenda del tumore, è successo che Ciavarro, uomo basico e molto riservato, abbia deciso di correre a Roma per starmi accanto”. Non solo: in una precedente ospitata a “Verissimo”, aveva confessato che l’ex compagno non solo è andato con lei a fare la prima Pet ma aveva raccolto per lei delle margherite: “Quando mi hanno operato ha dormito con me (…) Ha dato una mano ai ragazzi. Mi chiama spesso e c’è, è presente. Se il destino mi porterà via il suo vero ruolo sarà quello di esserci per Paolo e dargli una mano. Lui è un uomo da emergenza, sono grata di questa cosa e spero di vederlo presto”.