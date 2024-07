Mastino è tra i protagonisti della seconda puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, lo show antropologico condotto con grandissimo riscontro da parte del pubblico da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti. Nella puntata di stasera in campo scendono due nuove squadre, due mondi opposti pronti a confrontarsi e sfidarsi in diverse prove tra cui la più amata e seguita c’è sicuramente quella “A spasso nel tempo” diventata oramai un cult. La sfida dell’esilarante varietà che, fin dalla sua prima stagione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità, questa sera vede da un lato il mondo dei neomelodici capitanati da Sal Da Vinci e dall’altro il mondo dei trapper rappresentato da Grido, rapper e cantautore conosciuto dal grande pubblico per essere stato un ex componente dei Gemelli Diversi.

Sin dall’inizio della puntata nel mondo dei trapper si è fatto notare Mastino, cantante rapper che è balzato alla “popolarità” quando viene scelto da Madre Natura per partecipare alla sfida “A spasso nel tempo”. Una prova che il rapper accetta ben volentieri regalando tante risate ai telespettatori.

Mastino: da Napoli a Ciao Darwin

Da Napoli a Ciao Darwin nel segno della musica rap per Mastino, rappresentante della categoria dei trapper che è sceso in campo per la squadra durante la sfida “A spasso nel tempo” contro la neomelodica rappresentante Beatrice Bliss Pericoli. Durante la prova “A spasso nel tempo” è successo di tutto tra i due rappresentanti delle squadre: Mastino e Beatrice si sono sfidati senza esclusioni di colpi pronti a tutto pur di raggiungere per i primi il traguardo in modo di conquistare un sacco di punti per la propria squadra.

Tra i momenti più amati dal pubblico da casa e sui social le lezioni di napoletano del rapper, ma anche gli immancabili strafalcioni che l’hanno reso virale!