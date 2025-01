Il sogno ancora irrealizzato di Matilde Gioli: “Vorrei avere dei figli, ma…”

Reduce dalla brillante interpretazione nel film Fatti Vedere del regista Tiziano Russo, Matilde Gioli cerca stabilità e serenità anche nel privato. Dopo la rottura con l’ex fidanzato Alessandro, oggi l’attrice avrebbe ritrovato l’amore con Luca Marziani. Anche di questo, dunque, parlerà nell’intervista a Verissimo, facendo definitivamente chiarezza su una situazione sentimentale che certamente ha movimentato a lungo il mondo del gossip. Eppure Matilde Gioli vorrebbe pensare in grande per il futuro, assieme alla persona giusta.

In tempi non sospetti si era detta pronta a mettere su famiglia, forte di un “senso fortissimo fin da ragazzina”. In una bella intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair, l’attrice aveva infatti dichiarato di sentirsi pronta per il grande passo: “Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione”.

Nel corso dell’intervista Matilde Gioli non aveva nascosto il timore di subire un ridimensionamento in termini di carriera, nel caso in cui avesse decise di diventare madre. “Non è una paura, è un pensiero pratico: grazie al mio lavoro sono indipendente e voglio continuare a esserlo. La cosa triste è che, quando affronto l’argomento figli con amici e colleghi, nel 90% dei casi il consiglio è di lasciar perdere, di aspettare. È frustrante questo mood”, aveva raccontato l’attrice, ammettendo di essere quindi frenata dall’idea di fare il grande passo.

Guardando al passato, invece, Matilde Gioli confida di aver commesso degli errori imperdonabili, come un tradimento ai danni di un vecchio fidanzato. “Ancora oggi provo i brividi, non voglio più essere né vigliacca né scorretta”, ha ammesso con grande schiettezza e spirito autocritico la brillante attrice.