Luca Marziani, così avrebbe conquistato il cuore di Matilde Gioli: è lui il nuovo fidanzato dell’attrice?

Conclusasi la storia d’amore con l’ex fidanzato Alessandro Marcucci, Matilde Gioli ha presto voltato pagina con Luca Marziani. Il campione di salto a ostacoli, nonché direttore tecnico della Società Ippica Romana La Farnesina, è riuscito a far dimenticare il passato all’attrice e oggi i due sarebbero felici più che mai l’uno al fianco dell’altro. Sarebbe stato dunque un vero e proprio colpo di fulmine tra i due, dato che fino a non moltissimo tempo fa Matilde Gioli era ancora segnata dalla fine della sua storia con l’ex Alessandro.

“Le cose sono come sono, soffriamo perché le avevamo immaginate diversamente”, aveva scritto l’attrice sui social, mentre su Di Più Tv circolavano indiscrezioni che attribuivano al maestro di equitazione la scelta di troncare il rapporto.

Luca Marziani e Matilde Gioli stanno insieme? Intesa alle stelle: una passione in comune e…

Come dicevamo, però, Matilde Gioli ha presto ritrovato l’amore. Oggi l’attrice sarebbe felice e contenta al fianco di Luca Marziani, il suo nuovo fidanzato anche secondo il settimanale Chi. Lo sportivo ci ha messo poco a conquistare Matilde, che lo aveva affiancato in occasione dell’inaugurazione del rinnovato centro ippico. Tante le passioni comuni tra i due fidanzati, ma anche qualche divergenza calcistica.

Si dice infatti che Luca si un grande tifoso della Lazio, mentre Matilde è un’appassionata dei colori nerazzurri. Al di là della differenza di fede calcistica, la frequentazione tra la Gioli e Marziani sembra procedere nel migliore dei modi. Chissà che l’attrice non possa realizzare proprio con il nuovo compagno, un domani, il sogno di costruire una famiglia e di diventare madre. Un desiderio che anche in passato non ha mai nascosto.