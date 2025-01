Torna questa sera uno dei docu-reality più seguiti degli ultimi anni: la prima puntata di Boss in Incognito – 13 gennaio 2025 – avrà come protagonista Mauro Mastrototaro e l’azienda che da trent’anni viaggia spedita nel mondo dell’imprenditoria agricola, ma Mastrototaro Food. A lui quindi l’arduo compito di aprire le porte della nuova stagione del programma condotto da Max Giusti e sicuramente grazie alla narrazione televisiva scopriremo tutto il suo mondo; non solo dal punto di vista della produttività ma anche dei valori emotivi alle spalle del progetto. Ma chi è Mauro Mastrototaro, protagonista Boss in Incognito questa sera 13 gennaio 2025?

Antonella Lovero, Gaia e Martina: moglie e figlie di Mauro Mastrototaro di Boss in incognito/ La dedica

Non sono noti particolari dettagli in riferimento alla biografia di Mauro Mastrototaro, totalmente immerso nella sua attività professionale e poco avvezzo a lasciar trapelare aspetti che riguardano il contesto privato. Pur prestando la sua storia lavorativa al mondo della tv, non appartiene all’universo dello showbiz; aspetto che giustifica la carenza di informazioni sul suo conto oltre quelle che sono le notizie e curiosità in riferimento all’azienda che ha costruito negli anni, la Mastrototaro Food che questa sera sarà protagonista nella prima puntata del 2025.

Boss in Incognito 2025, Mauro Mastrototaro di Mastrototaro Food/ Diretta 13 gennaio: agricoltura protagonista

Mauro Mastrototaro a Boss in Incognito: il successo imprenditoriale con la ‘Mastrototaro Food’

Come racconta Donna Glamour, Mauro Mastrototaro – vice presidente della F.lli Mastrototaro srl – ha dato seguito all’azienda di famiglia trasformandola nel tempo e rendendola un fiore all’occhiello dell’imprenditoria italiana. La sua Mastrototaro Food è oggi una realtà più che affermata nella produzione e lavorazione dei prodotti agricoli ma agli albori si trattava di un’attività specializzata nella lavorazione del legno. Si presume che con i fratelli, Roberto e Giulio, sia oggi totalmente immerso nella sua nuova e affermata realtà aziendale.