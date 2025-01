Una lunga carriera tra musica, teatro e tv. Memo Remigi è un personaggio iconico del mondo dello spettacolo nostrano, legato inevitabilmente a Topo Gigio, a cui in passato ha prestato la sua voce. Con il simpatico topo animato, molto amato dai bambini di ogni generazione, Memo Remigi è entrato nel cuore dei più piccoli e lì è rimasto per sempre.

“I papà di oggi, che allora erano bambini, adesso quando mi incontrano per strada dicono ai loro figli: ‘Vedi questo signore? Memo Remigi faceva Topo Gigio’“, ha raccontato lo showman in una bella intervista rilasciata non molto tempo fa ai Fatti Vostri, dove ha ripercorso buona parte della sua carriera e della sua vita privata. Ampio spazio inevitabilmente lo ha riservato all’amata moglie Lucia Russo, sempre nel cuore e nei pensieri di Memo Remigi.

Protagonista in Rai per anni, il cantante ottantacinquenne ha vissuto momenti davvero difficili in carriera, come il recente allontanamento dalla tv di Stato per un gesto inopportuno rivolto a Jessica Morlacchi, palpeggiata durante una trasmissione. Il ritorno tra le mura della tv pubblica, dopo circa quindici mesi di stop per lo scandalo che ha alimentato a lungo il dibattito.

Con le scuse al pubblico della Rai, ai vertici dell’azienda e, paradossalmente, non alla diretta interessata, Memo Remigio a assicurato di aver capito la gravità del suo scivolone: “Ci tenevo a fare le mie scuse, io sono convinto che nella vita si sbaglia. Tutti lo facciamo. Ed io in sessant’anni di carriera di sbagli ne ho fatti diversi però, dipende dalle circostanze, più o meno gravi”, l’ammissione del cantante in una intervista nel salotto di BellaMa’ di Pierluigi Diaco.

