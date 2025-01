Si sono conosciuti negli anni sessanta, sposandosi nel 1966, e sono rimasti l’uno al fianco dell’altro fino al 2021. Parliamo di Memo Remigi e sua moglie Lucia Russo, morta ormai alcuni anni fa in seguito ad una brutta malattia che non le ha lasciato scampo. Dopo la scomparsa di Lucia, il cantante ha precisato che appunto la sua morte non è stata inattesa e improvvisa, ma un triste avvenimento preventivato per via delle precarie condizioni di salute che affliggevano da tempo la compagna.

Stefano Remigi, figlio Memo Remigi/ Chi è e di cosa si occupa: il dolce ricordo di mamma Lucia...

“Prima o poi la raggiungerò anch’io”, ha detto Memo Remigi ricordando l’amata moglie Lucia, con la quale è diventato papà del figlio Stefano, che ha seguito le sue orme nel mondo dello spettacolo e con cui oggi ha uno splendido rapporto. In riferimento alla moglie, anche prima della sua scomparsa, Memo Remigi ha sempre speso per lei parole al miele, descrivendola come la sua musa ispiratrice.

Jessica Morlacchi, la stoccata di Caterina Collovati/ “Al GF grazie alla "manina" di Memo Remigi”

Memo Remigi, la moglie Lucia Russo la sua musa ispiratrice

“Ho avuto al mio fianco una donna molto forte e questo per me è stato un valore aggiunto”, aveva spiegato l’autore di ‘Innamorati a Milano’ durante il programma di Pierluigi Diaco ‘Io e te’. Tanti gli aneddoti e i ricordi che legano Memo Remigi alla sua Lucia, come un episodio relativo al primo incontro. “Quando ci siamo incontrati la prima cosa che mi ha chiesto è stata cosa volessi fare da grande…”, il ricordo dello showman.

Della relazione tra il cantante e la moglie, come dicevamo, è nato il figlio Stefano che ha reso i suoi genitori nonni di quattro nipoti. Memo stravede per loro, come i bambini stravedono per lui: d’altronde coi più piccini Remigi ha sempre avuto un gran feeling, avendo prestato la sua voce a Topo Gigio.

Memo Remigi, le accuse di molestie di Jessica Morlacchi e le scuse 15 mesi dopo/ "Tutti possono sbagliare"