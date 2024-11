Tutto su Mew: la cantante in gara a Sanremo Giovani 2024

Mew è una delle cantanti in gara a Sanremo Giovani 2024 ed è il nome d’arte di Valentina Turchetto. Nata a Jesolo nel 1999, si è fatta conoscere partecipando alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Con la sua voce, ha conquistato subito consensi sia tra i professori che tra il pubblico. Tuttavia, dopo poche settimane dall’inizio dell’avventura, Mew, insieme al fidanzato Matthew, anche lui allievo della scuola di Maria De Filippi, ha deciso di abbandonare tutto e tornare a casa. Nonostante l’addio ad Amici, Mew non ha mai abbandonato la musica duettando con Holden sulle note di “Grandine”.

Con una gran voce e una grande voglia di trasformare la passione per la musica in lavoro, Mew ha così lavorato duramente riuscendo a superare le prime selezioni per Sanremo 2024 arrivando tra i 24 artisti che si giocano tutto per conquistare un posto tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2025.

Mew e la depressione a 19 anni

Pur essendo giovanissima, a soli 19 anni, Mew ha conosciuto la depressione come ha raccontato lei stessa dopo aver lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi. «Quando avevo 20 anni, nel 2019. Ho cominciato a soffrire pesantemente di ansia e a percepire un buio che, piano piano, mi ha portata a scoprire che questa cosa avrebbe sempre fatto parte della mia vita e del mio essere. Ci sono dei momenti in cui sto peggio e altri in cui sto meglio, però ci lavoro, sono seguita e parlo con le persone. Ultimamente ho scoperto che la cosa più importante è parlarne. In passato non facevo», ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

«Quando ho visto che la cosa non passava come era arrivata e continuava a farmi compagnia. La prima volta che ne ho parlato con i miei genitori non capivano che cosa provassi e di cosa stessi parlando, ma con il tempo le cose sono cambiate, anche perché anche mio padre ha iniziato a toccare con mano quello che provavo io. Nonostante tutto mi ritengo fortunata perché sono riuscita molto presto ad accettare quello che arrivava, sforzandomi di capire come gestirla», ha concluso Mew che oggi sta vivendo una nuova fase della sua vita.