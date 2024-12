Mew con “Oh my God” a Sanremo Giovani dopo l’esperienza ad Amici

Tra i concorrenti più accreditati di Sanremo Giovani 2024, che secondo la critica potrebbe trionfare nel contest che porterà poi fino al palco dell’Ariston, c’è anche Mew, in gara con il brano “Oh my God”. Il vero nome dell’artista è Valentina Turchetto: si tratta di una giovane cantante già nota al pubblico, avendo preso parte lo scorso anno ad Amici di Maria De Filippi, talent show che ha poi dovuto abbandonare a causa di motivi personali che l’hanno portata per un periodo lontana dal mondo della tv e della musica. Mew, però, è tornata più carica che mai, tentando l’esperienza a Sanremo Giovani con un brano che parla di vuoto interiore e di difficoltà nel trovare sé stessi.

VINCITORI SANREMO GIOVANI 2024: CHI SONO?/ In quattro al Festival 2025: Alex Wyse e Mew avanti

Nella canzone, con la quale spera di arrivare fino all’Ariston, Valentina Turchetto parla di una protagonista che lotta con le sue ferite emotive, con un cuore rotto e con un dolore vivido, che si manifesta anche nell’insonnia che non la lascia. La speranza, però, è che tutto possa passare e lei possa tornare a rifiorire. Il messaggio è molto intenso nonostante nella canzone aleggino delle atmosfere un po’ dark, tipiche proprio di della giovane cantante.

Chi sono Vale LP e Lil Jolie con "Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore"/ Vincitori Sanremo Giovani?

Mew con “Oh my God”: arriverà fino all’Ariston?

È arrivata in finale a Sanremo Giovani con il suo brano, “Oh my God”. Il dolore espresso nel testo, all’interno della canzone, riuscirà a far trionfare la concorrente per farla arrivare fino al palco dell’Ariston? La cantautrice di Jesolo ci spera, dopo che la sua esperienza si era interrotta in anticipo ad Amici di Maria De Filippi. Attanagliata dalla depressione, una malattia subdola che l’aveva colpita a soli vent’anni, Mew aveva infatti preferito stare per un po’ di tempo lontana dal mondo della musica. Ora è tornata ed è pronta a fare le cose in grande.