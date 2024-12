Mew è tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2024 con il brano “Oh My God“. Valentina Turchetto, questo il suo vero nome, dopo l’esperienza ad Amici che ha abbandonato per motivi personali è tornata a fare musica confermando il suo grandissimo talento che l’ha portata fino alla finale del concorso canoro di Sanremo Giovani che potrebbe darle la grande possibilità di approdare sul palcoscenico della 75esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. Al concorso di Sanremo Giovani, Mew si è presentata con la canzone “Oh My God”, un brano che parla di un senso di vuoto interiore e della difficoltà di trovare la propria identità. La protagonista lotta tra ferite emotive e insonnia con un cuore oramai rotto in mille pezzi senza mai perdere la speranza che da tutto il dolore possa nascere sull’asfalto desolato un fiore.

Un messaggio profondo ed importante quello raccontato dalla giovane cantautrice in un brano fortemente emotivo e dalle atmosfere dark e moderne in cui il protagonista è in dubbio se la persona che ama possa essere cura al dolore o solo un’illusione.

Mew da Amici alla finale di Sanremo Giovani 2024: sarà vincitrice?

La semifinale di Sanremo Giovani 2024 per Mew con “Oh My God” rappresenta l’inizio di un sogno per la giovane cantautore di Jesolo che si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico lo scorso anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La sua voce e il suo carisma non sono assolutamente passati inosservati conquistando critica e pubblico anche se la cantante ha deciso durante le festività natalizie di abbandonare la scuola con il fidanzato Matthew. Dietro questa scelta dei motivi molto profondi ed importanti, visto che Mew si è trovata a 20 anni a dover combattere contro la depressione.

“Ho cominciato a soffrire pesantemente di ansia e a percepire un buio che, piano piano, mi ha portata a scoprire che questa cosa avrebbe sempre fatto parte della mia vita e del mio essere” – ha rivelato dalle pagine di Vanity Fair. La cantante ha sottolineato: “ci sono dei momenti in cui sto peggio e altri in cui sto meglio. Oggi sono seguita e ho scoperto che la cosa più importante è parlarne”.