La vita privata di Michael Bublè non è stata tutta rose e fiori

Michael Bublè è tutti gli effetti un’icona della grande musica internazionale. I numeri parlano per lui, con oltre settantacinque milioni di copie vendute in tutto il mondo, la realizzazione di brani indimenticabili che hanno fatto la storia e che gli hanno permesso di costruire un vero e proprio esercito di fan multi-generazionale. La vita dell’artista canadese, tuttavia, è stata caratterizzata da alti e bassi, con momenti molti difficili che hanno quasi compromesso la sua scalata verso il successo e che lo hanno messo a durissima prova.

Un esempio è rappresentato dai problemi di peso, con Michael Bublè che riuscì a perdere otto chili con l’aiuto di Daniela, nutrizionista e sorella di sua moglie Luisana. “E’ dimagrito ma non solo: si è anche creato delle nuove abitudini alimentari, che è ciò che davvero ti permette di restare in forma a lungo”, ha spiegato la sua nutrizionista.

Michael Bublè, il successo e i tanti problemi di salute: l’operazione alle corde vocali e…

Nonostante lo stile di vita più sano, altri problemi hanno bussato alla porta di Michael Bublè in forma molto più seria: ad un tratto infatti i medici gli diagnosticarono un’emorragia alle corde vocali che andava immediatamente operata. “Mi chiedevo come fosse possibile dal momento che non bevo e non fumo più”, aveva raccontato sorpresa al Times.

Dopo l’operazione, brillantemente riuscita, il cantante ha mantenuto abitudini salutari e ha proseguito senza intoppi il suo percorso di carriera. Molto peggio è andata al figlio Noah, a cui fu diagnosticato un cancro al fegato. “Ricordo di essermi detto che se ne saremmo usciti avrei voluto una vita diversa, migliore”, ha spiegato il cantante al podcast The Diary of a CEO, ora che il figlio sembra stare meglio.

