Michele Longobardi verso la scelta a Uomini e donne

Il trono di Michele Longobardi è entrato nel vivo e, con poche corteggiatrici, si avvicina al momento fatidico della scelta. Dopo aver corteggiato Manuela Carriero, Michele Longobardi è stato scelto dalla redazione di Uomini e Donne come nuovo tronista portando in trasmissione la sua ironia e la sua schiettezza. Sin dalla prima puntata, Michele si è mostrato schietto e sincero non nascondendo il proprio interesse per alcune corteggiatrici. Ad oggi, la sua preferita è sicuramente Amal che è arrivata in trasmissione inizialmente per conoscere e corteggiare Alessio Pecorelli per poi virare su Michele Longobardi.

Con quest’ultimo, il rapporto va avanti tra alti e bassi. Il tronista, infatti, pur provando una forte attrazione nei suoi confronti, non nasconde di non fidarsi totalmente di lei. Amal, da parte sua, continua a difendere la propria posizione.

Il ritorno di Amal a Uomini e Donne per Michele Longobardi

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, stanca di essere messa continuamente in discussione, Amal ha deciso di eliminarsi e di abbandonare definitivamente la trasmissione. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, tuttavia, la situazione cambia nuovamente. Maria De Filippi chiama al centro dello studio il tronista mandando in onda il filmato del confronto tra il tronista e la corteggiatrice. Michele, infatti, dopo la scelta di Amal di andare via, l’ha raggiunta in camerino.

I due si sono confrontati a lungo portando ad un cambiamento della situazione. Amal, infatti, decide di tornare e di ricominciare a corteggiarlo. Tuttavia, Michele non sembra ancora intenzionato a scegliere e fa un’esterna con Mary, una nuova corteggiatrice, con cui scatta subito il bacio.