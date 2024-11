Uomini e Donne: anticipazioni puntata 29 novembre 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 29 novembre 2024, con l’ultima puntata settimanale in cui non mancheranno i colpi di scena. Dopo l’appuntamento di ieri in cui Maria De Filippi ha portato alla luce la segnalazione su Alessio Pecorelli, oggi, la puntata sarà in parte più divertente grazie alla sfilata femminile.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 novembre 2024/ Gabriele e Tiziana lasciano lo studio insieme!

Non mancheranno, tuttavia, momenti di tensione soprattutto nel trono classico. Se Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino resteranno ai loro posti, nella puntata odierna, al centro dello studio si accomoderà Michele Longobardi il cui trono è ormai entrato nel vivo. Tra sfilate e confronti, dunque, cosa accadrà effettivamente nella puntata odierna di Uomini e Donne?

Gemma Galgani, segnalazione choc su Fabio a Uomini e Donne: "Ha una donna in Spagna"/ Lui abbandona lo studio

Michele Longobardi e il ritorno di Amal

Protagonista indiscussa del trono di Michele Longobardi è sicuramente Amal la corteggiatrice che, dopo essere uscita anche con Alessio Pecorelli, si è concentrata su Michele il quale, nonostante dubbi e incertezze, non ha mai nascosto il proprio interesse nei suoi confronti. Tuttavia, nelle ultime settimane, tra il tronista e la corteggiatrice ci sono state diverse incomprensioni che hanno portato Amal ad eliminarsi.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, però, tutto cambia nuovamente. Maria De Filippi, infatti, manda in onda un filmato in cui Michele raggiunge Amal in camerino per un confronto. Dopo un faccia a faccia, la corteggiatrice torna sui propri passi presentandosi in studio.

Chi è Alessio Pecorelli, tronista smascherato da Maria De Filippi a Uomini e Donne/ "Ti vedi con una ragazza"

La sfilata femminile

Grande spazio alla sfilata femminile nel corso dell’ultima puntata settimanale di Uomini e donne. Il tema sarà svelato solo all’inizio della puntata e vedrà anche il ritorno in studio di Tony Renda, dj delle sfilate del dating show di canale 5. Sulla passerella, così, arriveranno le varie dame del parterre, pronte a farsi giudicare dai cavalieri del parterre, ma anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a dare la propria opinione.

Da Gemma Galgani a Barbara De Santi, da Morena Farfante a Sabrina, sono diverse le dame che potrebbero portare a casa la vittoria. Oggi, però, a trionfare sarà Gloria Nicoletti, tornata in trasmissione dopo mesi di assenza.