Questa sera fa il suo esordio su Rai Uno una nuova serie tv, ‘I Leoni di Sicilia’; l’attenzione non può che portarci alla scoperta degli attori protagonisti, in particolare Michele Riondino. La sua carriera affonda le radici alla prima decade degli anni duemila con le prime esperienze sul grande schermo valse come antipasto della luminosa carriera di oggi. La prima grande occasione sul piccolo schermo è forse la partecipazione a Il giovane Montalbano. Ma cosa sappiamo della vita privata di Michele Riondino e a proposito di sua moglie Eva Nestori?

Michele Riondino e sua moglie Eva Nestori: oltre 10 anni d’amore conditi dalle nozze e dalla nascita delle figlie Frida e Irma

La quotidianità di Michele Riondino, come anticipato, è scandita dall’amore per sua moglie Eva Nestori. Il primo incontro tra i due risale al 14 marzo 2010; una data non banale dato che si tratta proprio del compleanno dell’attore protagonista ne I Leoni di Sicilia, nuova fiction di Rai Uno. Prima ancora di compiere il grande passo del matrimonio hanno allargato la famiglia con la nascita di due splendide figlie Frida e Irma.

Oltre 13 anni di fidanzamento, ma alla fine hanno ceduto al sogno del grande passo del matrimonio. Michele Riondino e la moglie Eva Nestori sono convolati a nozze lo scorso anno, suggellando di fatto un amore già maturo e florido. “Quel bacio ha fermato il tempo, ha impresso un ricordo così profondo dentro di me, che ancora oggi ricordo esattamente quello che ho provato in quel momento”. Queste le parole dell’attore – riportate da Vanity Fair – a proposito del primo incontro con la sua attuale moglie; la miccia del grande amore che adesso è impreziosito – dopo la nascita delle figlie – anche dalle nozze.