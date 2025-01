Michele Riondino, attore pugliese di gran successo in numerosi film e fiction tv, è innamorato da tantissimi anni di Eva Nestori, make up artist che gli ha rubato il cuore nel lontano 2010. I due si sono conosciuti nel giorno del compleanno dell’attore e si sono scambiati un bacio che da quel momento li ha uniti indissolubilmente.

“Quel bacio ha fermato il tempo, ha impresso un ricordo così profondo dentro di me, che ancora oggi ricordo esattamente quello che ho provato in quel momento. Potrei raccontare, secondo dopo secondo, i pensieri e le emozioni vissute” ha rivelato l’attore, definendolo come “un incantesimo”. Quell’incantesimo ha portato alla nascita di due figlie, Frida e Irma, che hanno allargato la loro splendida famiglia: la coppia ha avuto la prima bambina nel 2014 e sei anni più tardi è nata la seconda bimba, venuta al mondo nel 2020, in piena pandemia.

Eva Nestori, moglie di Michele Riondino: come si sono conosciuti i due

Dopo tredici anni d’amore, Michele Riondino e la moglie Eva Nestori si sono detti “sì” nel luglio del 2023. I due si sono sposati a Noto, in Sicilia, nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio, per poi festeggiare con amici e parenti in una splendida cerimonia, contornati da fiori colorati, espressione della loro personalità. Con loro anche le loro due bambine, Frida e Irma, che hanno arricchito il loro amore che negli anni è diventato sempre più forte, superando numerosi momenti difficili come in tutte le coppie.

Frida, la primogenita, è nata nel 2014 mentre la secondogenita Irma è venuta al mondo nel 2020. Michele Riondino e la moglie Eva Nestori si sono conosciuti sul set de “Il giovane Montalbano”. L’attore era il protagonista della fiction tv mentre lei era la make up artist del set, specializzata in estetica cine-teatrale: una lunga carriera quella di Eva Nestori che l’ha portata a lavorare per film e fiction di gran successo.