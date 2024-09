Anticipazioni I leoni di Sicilia, al via da questa sera la nuova serie di Rai 1

Da questa sera, martedì 10 settembre 2024, prende il via in prima serata su Rai 1 la nuova serie I leoni di Sicilia, già distribuita su Disney+ lo scorso anno e che ora approda in televisione. La serie narra la storia della famiglia Florio, imprenditori che partiti dalla Calabria hanno fatto fortuna in Sicilia fondando un impero commerciale, prima con un’aromateria e poi con il commercio di spezie, tonno, zolfo e navi, e diventando ben presto una delle famiglie più ricche ed influenti della Sicilia.

Entrando nel dettaglio delle anticipazioni I leoni di Sicilia della prima puntata in onda questa sera, che sarà suddivisa in due episodi, il primo ci porta a Bagnara Calabra, dove un terremoto devasta l’abitazione della famiglia Florio che decide così di partire per la Sicilia, destinazione Palermo, per cercare fortuna. I protagonisti sono Paolo e Ignazio, fratelli che in città aprono un’aromateria che presto sbaraglia la concorrenza portandoli a diventare tra le più ricche famiglie della Sicilia.

Anticipazioni I leoni di Sicilia, prima puntata: Vincenzo eredita l’attività dei Florio

Proseguendo con le anticipazioni del primo episodio de I leoni di Sicilia, Vincenzo cresce con lo spirito carismatico ed imprenditoriale del padre Paolo, despota e violento nei confronti della moglie Giuseppina. Tuttavia le mire espansionistiche e di potere del protagonista fanno presto i conti con la malattia, la tubercolosi, e a seguire con la morte; l’attività viene lasciata in mano al fratello Ignazio, che cresce anche il nipote Vincenzo.

Nel secondo episodio di stasera, secondo le anticipazioni I leoni di Sicilia, Vincenzo cresce con zio Ignazio accrescendo la fama e i business della famiglia Florio e diventando lui stesso un giovane imprenditore. Ignazio e Giuseppina, cognati ma da sempre innamorati, intraprendono una relazione all’insaputa di Vincenzo nel mentre impegnato in un viaggio in Inghilterra. Al ritorno il ragazzo scopre la relazione clandestina e Ignazio, colto da malore, muore; Vincenzo raccoglie così l’eredità della famiglia e diventa il principale esponente dell’impero commerciale dei Florio.

I leoni di Sicilia, dove vedere le puntate in tv e in streaming

I leoni di Sicilia è la nuova serie tv che va in onda su Rai 1 da stasera in prima serata a partire dalle ore 21.30 circa; ogni episodio della fiction è inoltre disponibile anche in visione streaming e on demand sulla piattaforma di Raiplay.