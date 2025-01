Michele Riondino è nato a Taranto nel 1979 e dopo aver studiato nella sua terra d’origine, la splendida Puglia, si è trasferito a Roma dove ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica, interpretando vari ruoli a teatro. È poi arrivata ben presto anche la tv con la serie “Distretto di Polizia” che ha ottenuto un enorme successo all’inizio degli anni 2000: lui, in particolare, è stato nel cast per tre stagioni dal 2003 al 2005. Ha poi esordito in “Uomini & donne, amori & bugie” di Eleonora Giorgi, facendo così il suo esordio nel mondo del cinema.

Più avanti l’attore pugliese ha preso parte anche ad una nuova serie tv, la fiction Rai “Il giovane Montalbano”, dove dal 2012 ha interpretato il protagonista. Nel 2023 è stato protagonista de “I Leoni di Sicilia”, la serie tv di Disney+ nella quale ha interpretato l’affascinante Vincenzo Florio. Allo stesso modo ha preso parte alla miniserie tv in onda nel 2025 “Il conte di Montecristo”.

Michele Riondino, chi è: straordinaria incetta di premi in carriera

Nel corso della sua carriera, Michele Riondino ha ottenuto importanti riconoscimenti. Ha vinto un David di Donatello nel 2024 come Miglior attore protagonista per “Palazzina Laf” venendo candidato, per lo stesso film, come miglior regista esordiente e miglior sceneggiatura originale. Già nel 2017 era stato candidato come Miglior attore protagonista per “La ragazza del mondo”. Tantissime anche le candidature al Nastro d’argento che ha vinto nel 2024 per ben quattro categorie differenti: Miglior attore protagonista ne “I leoni di Sicilia” e miglior regista esordiente, miglior sceneggiature e miglior attore protagonista per “Palazzina Laf”. Con “Palazzina Laf” ha vinto anche due Ciak d’oro: un successo straordinario.

Il film, che ha ottenuto uno straordinario successo, è basato sul libro “Fumo sulla città” dello scrittore Alessandro Leogrande. Il film è dedicato proprio allo scrittore, scomparso prematuramente. Presentato al Festival del Cinema di Roma, ha vinto importantissimi premi grazie a Michele Riondino che lo ha diretto e interpretato.