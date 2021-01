Chi è Mina Settembre, la storia vera/ L’assistente sociale dietro al personaggio di Serena Rossi

Mina Settembre è la miniserie che torna oggi, 18 gennaio, su Rai 1 e che è tratta da una storia vera. A dire il vero il personaggio interpretato da Serena Rossi non si riferisce propriamente a una persona, ma è il contesto in cui nasce la serie che ci porta indietro nel tempo. Maurizio De Giovanni, autore dei libri da cui questa è tratta, nel 2011 seguì la situazione legata al Maschio Angioino, il castello medievale di Napoli. Alcuni operatori sociali occuparono per protesta contro i tagli al settore. Fu minacciata l’occupazione a oltranza fino a che il Presidente della Regione Campania non si fosse mosso per risolvere tutto.

Mina Settembre, la storia vera: ecco l’evoluzione

Mina Settembre è un’assistente sociale e la sua storia prende spunto da fatti realmente accaduti. Tra scioperi della fame, occupazioni e proteste la situazione fu decisamente complicata nel 2011 a Napoli. Maurizio De Giovanni diede vita ai romanzi che hanno portato alla serie tv per cercare di mandare un messaggio molto importante. Lo scritture seguì tutte le evoluzioni della vicenda con la possibilità di ascoltare le condizioni di lavoro in cui gli operatori sociali erano costretti a vivere. Un’ingiustizia se si considera la loro solida importanza all’interno del tessuto sociale e il loro modo di occuparsi sempre e comunque degli altri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA