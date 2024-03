Chi è Minnie Minoprio, cantante e attrice italiana/ Il successo negli anni ’70 e la passione per il jazz

Chi Minnie Minoprio, dall’amore per la musica ai primi ruoli televisivi

La cultura italiana dal punto di vista artistico è forse tra le più ricche del contesto internazionale; ampio merito è certamente dei protagonisti in scena nel corso degli anni, stelle lucenti del mondo dello spettacolo nostrano. Un esempio eloquente è rappresentato da Minnie Minoprio, al secolo Virginia Anne Minoprio. Di origini inglesi ma naturalizzata italiana, ha saputo innumerevoli ruoli nel corso della sua carriera dimostrando talento e doti degne di nota.

Scrittrice, attrice, showgirl ed anche attrice; sono solo alcune delle attività svolte da Minnie Minoprio nel corso della sua lunga e gloriosa carriera partita da giovanissima. Gli esordi italiani coincidono con il suo sofisticato gusto per il jazz, per poi trovare il momento di maggiore successo a ridosso degli anni settanta con le numerose apparizione nella rivista televisiva “Speciale per noi”.

Minnie Minoprio, il primo matrimonio con Giorgio Ammaniti e l’amore viscerale per Carlo Mezzano

Tra impegni divisi tra piccolo e grande schermo, Minnie Minoprio non ha mai abbandonato la passione per la musica, come dimostrato dalla formazione del gruppo “Minnie Minoprio Jazz Quartet”. Oltre agli aneddoti legati alla sua carriera professionale, altrettanto note sono alcune curiosità di carattere privato e sentimentale. L’attrice ha avuto una prima relazione importante con l’architetto Giorgio Ammaniti.

Il matrimonio tra Minnie Minoprio e Giorgio Ammaniti risale agli anni sessanta, impreziosita dalla nascita dell’unico figlio dell’attrice: Giuliano Ammaniti. L’unione nuziale è durata circa una decina d’anni; la separazione tra i due risale infatti al 1973 per cause mai rivelate. Nel 1984 l’attrice è tornata a compiere il grande passo del matrimonio con il musicista Carlo Mezzano; un amore viscerale che dura tutt’oggi e che viene amorevolmente custodito lontano dalla luce dei riflettori.

