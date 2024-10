Temptation Island 2024, Mirco e Giulia in crisi: i social si scatenano

Mirco e Giulia sono una delle coppie della corrente edizione di Temptation Island 2024 che hanno attirato maggiormente la curiosità del pubblico. I due fidanzati hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel programma condotto da Filippo Bisciglia, anche se Mirco è da subito entrato in sintonia e confidenza con la single Alessia durante il programma, allontanando la possibilità di vedere ancora insieme la coppia. E’ stato lo stesso Mirco il primo a parlare di una sintonia e connessione mentale con la single Alessia, anche se Giulia ha notato fin da subito l’interesse e ha deciso anch’essa di avvicinarsi al single Bruno nel corso del programma di Canale Cinque.

Dopo qualche tensione, Giulia sembrava pronta a riprovarci con Mirco, anche se le cose non sono andate nella giusta direzione e sui social sono ormai tutti convinti che il ragazzo non abbia il coraggio di lasciare la fidanzata. Tra Mirco e Giulia non c’è più amore, ma lui non sembra ancora pronto a fare il passo per interrompere una volta per tutte la storia, per i social intanto non ci sono dubbi: “Lui non ha il coraggio di lasciarla, vuole farsi mollare”.

Mirco pronto a fidanzarsi con la single Alessia dopo Temptation Island 2024?

In molti tra i telespettatori di Temptation Island 2024 sembrano ormai convinti che tra Mirco e Alessia possa nascere una storia una volta concluso il programma di Canale Cinque, bisogna attendere però l’epilogo finale con Giulia per scoprire se tra i due sia davvero finita la relazione. Mirco ha rifiutato l’ultimo falò di confronto, che inevitabilmente dovrà poi arrivare e regalare l’esito conclusivo di una storia che sembra ormai incanalata su binari diversi:

“Io ho sempre pensato a lei, sempre, ma in questo momento voglio pensare a me stesso” ha detto Mirco dopo aver rifiutato il falò di confronto con Giulia nella scorsa puntata di Temptation Island 2024, vedremo se nella puntata di questa sera martedì 15 ottobre ci sarà qualche colpo di scena.

