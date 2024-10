Mirco e Giulia: l’ombra dell’addio a Temptation Island 2024 settembre

Tra i protagonisti della nuova puntata di Temptation Island 2024 in onda oggi, martedì 8 ottobre 2024, ci sono anche Mirco e Giulia che saranno al centro di un momento difficile per la loro storia d’amore. La coppia che convive a casa di lui ha deciso di partecipare al programma per capire se, dopo anni insieme, c’è davvero la voglia di costruire un futuro ed eventualmente una famiglia. Giulia, in particolare, non nasconde di essere in crisi soprattutto perché non si sente tutelata dal fidanzato. Più volte, infatti, all’interno del villaggio, ha raccontato di essere andata via di casa dopo una discussione e di essere sempre tornata spontaneamente non avendo mai trovato dall’altra parte il fidanzato disposto a rimettere insieme i pezzi.

Mirco, da parte sua, ha ammesso di essere diviso a metà: da una parte vorrebbe tornare con la fidanzata e continuare a costruire la loro vita insieme e, dall’altra, invece, sente di poter andare avanti anche senza di lei. Come se non bastasse, si è anche avvicinato alla single Alessia scatenando la reazione di Giulia che, questa sera, riceverà un’altra batosta.

Mirco e Giulia: il falò di confronto si avvicina a Temptation Island 2024 settembre

Sarà una puntata al cardiopalma quella di Temptation Island 2024 settembre in onda questa sera per Mirco e Giulia la cui storia d’amore sembra essere giunta ad un punto di svolta: la coppia non sembra avere molte alternative e il confronto sembra essere l’unica soluzione a tutti i dubbi. Nello spoiler pubblicato da WittyTv, Mirco appare in lacrime all’interno del villaggio del fidanzato ma il motivo del suo sfogo è top secret.

Non si sa, infatti, se abbia visto un video della fidanzata o se sia andato oltre con la single Alessia per poi pentirsene. Allo stesso modo, però, anche Giulia, chiamata nel pinnettu, vedrà qualcosa che non le piacerà al punto da chiedere il falò di confronto immediato.

Mirco accetta il falò di confronto con Giulia?

Dopo aver visto un filmato del fidanzato Mirco, Giulia esce dal pinnettu e chiede di poter vedere Filippo Bisciglia, decisa a chiudere subito l’avventura nel villaggio. Giulia, infatti, sembra decisa a chiedere il falò di confronto immediato, ma cosa farà Mirco? Accetterà il falò confrontandosi con la fidanzata prima di decidere se restare insieme o chiudere per sempre?

Sul web, le ipotesi sono diverse e sono tanti gli utenti convinti che sarà Giulia a prendere la difficile decisione di chiudere dopo anni l’importante relazione. Andrà davvero così o ci sarà l’ennesimo colpo di scena?