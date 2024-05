Chi è Moonari, Concerto primo maggio 2024/ “Per il futuro voglio scrivere colonne sonore per i film…”

Al Concerto del 1 maggio 2024 potremo apprezzare l’estro di Moonari – all’anagrafe Giovanni Cosma – con buone possibilità di ricevere un premio prestigioso avendo partecipato al contest 1MNEXT che come da tradizione verrà assegnato a uno dei tre cantanti che sono riusciti ad emergere in qualità di vincitori. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua storia e cultura musicale.

Concerto Primo Maggio Roma 2024/ Diretta streaming e scaletta: conducono Ermal Meta e Noemi

Classe 1995 e originario di Milano, Moonari è da anni impegnato nel dare seguito alla sua passione per la musica vivendo tra Italia e Inghilterra, precisamente Londra. Diverse collaborazioni tra passato e attualità hanno contaminato il suo stile, grazie anche al suo talento da polistrumentista che di certo amplifica le sue possibilità e modalità di interpretazione e scrittura.

Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi/ "È stato sempre il mio più grande sostenitore"

Moonari, la passione per la musica nel segno del cinema

In un’intervista del passato rilasciata per il portale Cluster Note, è stato proprio Moonari – nome d’arte di Giovanni Cosma – ad offrire alcuni accenni riferiti al suo stile, al suo percorso di crescita artistica e soprattutto in riferimento ai suoi obiettivi futuri. “Ho iniziato ad esibirmi durante gli anni del liceo: suonavo la batteria in un gruppo, suonavamo cover alle feste o ai collettivi. Qualche anno più tardi ho voluto creare una vera e propria band con musicisti polistrumentisti in grado di scambiarsi lo strumento durante le esibizioni; ci chiamavamo I Base e nel 2018 abbiamo fatto uscire Stop Talking, un album con brani in inglese”.

Michela Forte, chi è la fidanzata di Antonio Di Martino/ "Scrivo musica pensando a nostra figlia Ninalou"

Sempre nell’intervista per il portale, Moonari ha raccontato di una sua particolare ambizione per il futuro legata al cinema, seppur sempre dal punto di vista musicale. “In futuro vorrei proseguire la scrittura di colonne sonore per i film, attività che ho iniziato qualche tempo fa…”. Tra i progetti più recenti di Giovanni Cosma – alias Moonari – sono da annoverare due album entrambi datati 2023: “Sono nato debole” e “Dimmi cosa dire”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA