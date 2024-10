Tutto su Morena Farfante, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Mario Cusitore

Morena Farfante è arrivata nel parterre del trono over di Uomini e Donne nel corso della stagione in corso. Il suo nome è salito alla ribalta quando ha cominciato ad uscire con Mario Cusitore con cui ha già avuto diversi scontri al centro dello studio. Dopo aver scoperto del bacio tra Mario e Margherita Aiello e della scelta del cavaliere napoletano di dormire con quest’ultima, Morena è esplosa in studio annunciando di voler chiudere la frequentazione.

A mente fredda, tuttavia, la dama è tornata sui propri passi spiegando di essere realmente interessata a Mario e di aver scelto di concedergli una seconda possibilità non volendo rinunciare a propri ad una persona che le ha regalato piacevoli sensazioni. Tuttavia, la frequentazione tra Mario e Morena ha subito uno scossone dopo la clamorosa rivelazione del 45enne napoletano che, al culmine di una discussione, si lascia andare ad una rivelazione bomba.

Mario Cusitore racconta la notte di passione con Morena Farfante: la reazione di lei a Uomini e Donne

Rapporto altalenante quello tra Mario Cusitore a Morena Farfante che, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 16 ottobre 2024 sono i protagonisti di una dura discussione durante la quale il 45enne napoletano sbotta rivelando di essere andato a letto con lei. 2Lo dici tu o lo dico io?”, chiede Mario in studio prima di svelare di aver trascorso una notte di passione con Morena.

Tutto è accaduto in auto all’esterno di una discoteca fa sapere Mario che, con il suo atteggiamento, scatena il caos in studio e durissime reazioni. Morena, infatti, non trattiene le lacrime e spiega che non avrebbe mai voluto raccontarlo per motivi di privacy ma il cavaliere napoletano con le sue parole non ha rispettato la sua volontà.

