MURAT ÜNALMIŞ, CHI È DEMIR DI TERRA AMARA/ “Grazie alla fede non cedo alla tentazione”

Voleva giocare a basket, ma anziché scegliere lo sport Murat Ünalmış ha optato per il cinema. Ne parla a Verissimo, dove confessa il suo amore per l’Italia: “Gli italiani sono molto simili ai turchi, siamo caldi, viviamo di emozioni. Qui mi sento come a casa. Amo moltissimo l’Italia, sul serio”. Legato alle sue origini e alla sua famiglia, l’attore di Terra Amara racconta la sua svolta a 18 anni, quando ha smesso di giocare a causa di un infortunio. “Ho dovuto scegliere tra Istanbul e tornare nella mia città”. Alla fine, Murat Ünalmış è rimasto a Istanbul e ha deciso di seguire il suo istinto. Quindi, ha deciso di studiare recitazione e ha dovuto lavorare per pagarsi gli studi.

FAUSTO PINNA E MICHELA ANSOLDI/ Iva Zanicchi: "Tumore del mio compagno? Doveva morire ma..."

“Ero inesperto, mi tremavano le gambe, non era una partita di basket. Ho cercato di capire come comportarmi, ho trovato una persona esperta che potesse essere un esempio per me e l’ho trovata”. Murat Ünalmış ha trovato il successo, che ha imparato a gestire. “Io amo recitare a prescindere dalla fama, che tra l’altro può essere molto pericolosa. Può darti alla testa, renderti arrogante ed egocentrico. La mia fede e l’educazione mi hanno sempre aiutato a non cedere alla tentazione. Infatti, mi concentro sulla spiritualità”, aggiunge a Verissimo Demir di Terra Amara. Il suo sogno è costruire una famiglia. “Da noi si dice ‘se Dio vorrà’ e io ci credo molto. Costruirla è possibile solo se si trova la persona giusta, se la vede come te. Quindi, devo prima trovare la persona giusta, spero che succeda presto”. A tal proposito, l’attore confessa che c’è una persona nella sua vita, che non fa il suo stesso lavoro. “Anche lei è un ex sportiva, quindi fa il mio lavoro precedente. Sì, è un ex giocatrice di basket ed è alta”. (agg. di Silvana Palazzo)

Clotide Courau, Vittoria e Luisa, moglie e figlie Emanuele Filiberto/ “Cerchiamo di…”

Il grande successo di Murat Ünalmış

Murat Ünalmış, classe 1981, è un attore turco, ed è diventato amatissimo dagli italiani per aver interpretato il ruolo di Demir Yaman nella serie televisiva di canale 5 “Terra amara”. Quella di “Terra amara” è una storia molto intricata, siamo abituati a vedere Murat Ünalmış nei panni di un ricco proprietario terriero che ostacola l’amore della protagonista Zuleyha ma domenica 17 settembre a Verissimo, vedremo Murat per la prima volta sotto un’altra luce, quella di un uomo molto sensibile, che ama il suo lavoro e ama molto anche gli italiani!

Asia Argento e i rapporti con Morgan: "Mi chiedo se sia capace di amare"/ "Ogni tanto di notte..."

Per lui sarà la prima volta a Verissimo e con grande emozione parlerà della sua vita, iniziata a Kayseri (in Turchia) e proseguita, poco dopo la scuola secondaria, a Istanbul. Dopo essersi laureato in economia aziendale e aver giocato a basket per anni, Murat ha intrapreso gli studi di recitazione e dopo l’esordio del 2003 con le serie televisive “Sınırlı Aşk” e “Kurşun Yarası“ ha proseguito la sua carriera nel mondo cinematografico per anni aggiudicandosi ben 17 serie televisive e 5 film turchi. Murat non è solo l’attore di “Terra Amara” ma anche uno degli attori più popolari e ben pagati della Turchia!

Chi è Murat Ünalmış? La vita privata

Murat Ünalmış ha 42 anni e ben 20 anni di carriera televisiva alle spalle, è pieno di talento, ama il cinema e proprio sul set televisivo della serie turca “Yer Gök Aşk (L’amore è nell’aria)”, trasmessa tra il 2010 e il 2013, aveva conosciuto e si era innamorato dell’attrice Birce Akalay. Tra Murat e Birce era nata una storia d’amore che ha affascinato molto gli amanti delle serie turche e che è stata coronata dal matrimonio. A un anno dalle nozze però, i due attori hanno deciso di separarsi perché le cose tra loro non andavano più bene e solo in seguito si sono riconciliati.

L’ex moglie di Murat, Birce, è una donna bellissima, aveva iniziato la sua carriera come ballerina professionista, era arrivata alla finale di Miss Turchia 2004 e poi a Miss Europa, in seguito, a causa di un infortunio ha mollato la danza per dedicarsi al teatro e al cinema. Oltre a far innamorate l’attrice Birce Akalay, Murat ha fatto innamorare milioni di spettatori grazie al suo talento ma anche al suo fascino da “bello e dannato”, in più, sui social l’attore si mostra sempre pieno di vitalità e ironia, ama suonare il clarinetto, scherzare con i suoi fan e conta ben 598mila followers su Instagram, che non vedono l’ora di vedere come affronterà la sua prima intervista italiana a Verissimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA