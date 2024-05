Chi è Nadia Cocconcelli, moglie di Angelo Sotgiu/ No a social e riflettori, perché?

Nadia Cocconcelli è la moglie di Angelo Sotgiu, cantante dei Ricchi e Poveri, che domenica 26 maggio sarà ospite alla penultima puntata di Domenica in, insieme ad Angela Brambati, per cantare insieme le loro canzoni più amate dal pubblico e anche il loro nuovo brano: Aria.

Nadia Cocconcelli, prima di diventare la moglie del cantante, era una talentosa ballerina e showgirl; negli anni ’70 la bellezza e il talento della Cocconcelli furono scoperti e portati sotto ai riflettori dal grande Pippo Baudo, padre artistico di molti grandi personaggi televisivi, che la fece debuttare, insieme alla sorella, nel programma “Foto di gruppo”. Per Nadia il vero successo arriva grazie al programma “Teatro Music Hall”, una delle trasmissioni più seguite all’epoca e che poteva rappresentare per lei un vero trampolino di lancio per una carriera nel mondo dello spettacolo; il destino però volle che in quella trasmissione la giovane Nadia incontrasse per la prima volta il suo grande amore: Angelo Sotgiu. Dopo quell’incontro, i due iniziarono a frequentarsi, nonostante quelli fossero gli anni d’oro della carriera del cantante dei Ricchi e Poveri, chissà forse per questo o per sfuggire all’ondata di gossip, Nadia decise di allontanarsi dai riflettori del mondo dello spettacolo.

La vita di Nadia Cocconcelli dopo l’addio alle telecamere

L’inizio della storia d’amore tra Angelo Sotgiu e sua moglie Nadia Cocconcelli non fu affatto semplice, negli anni ’80 i giornalisti annunciavano l’inizio di questa nuova relazione ma non senza citare e lanciare frecciatine sulla precedente relazione del cantante, quella con la collega Angela Brambati.

In passato il cantante dei Ricchi e Poveri, in merito alla collega, aveva dichiarato: “Ero molto innamorato di Angela”; il fatto che il nome della Brambati fosse sempre in mezzo al loro, di sicuro non faceva molto piacere alla Cocconcelli, forse anche questo ha portato alla decisione di restare lontana non solo dai riflettori ma anche dai social, in cui ancora oggi di lei non c’è traccia, mentre la Brambati è presente in quasi tutti i post del cantante, ma in veste di buona amica e collega. Critiche e gossip, non hanno impedito però alla coppia felice di convolare a nozze nel 1982 e in seguito di ampliare il nucleo familiare con l’arrivo dei loro due splendidi figli: Daniele ed Elena, che attualmente, come si evince dai suoi profili social, sembra essere interessata al mondo della moda e dello spettacolo.

