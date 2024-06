Nadia Cocconcelli, chi è la moglie Angelo Sotgiu/ Dal loro amore la nascita di due figli

Gli amanti del gossip amano ricordare il flirt che Angelo Sotgiu ebbe con l’amica e collega dei Ricchi e Poveri, Angela Brambati, ma il suo amore più grande e importante in realtà è quello che lo lega alla moglie Nadia Cocconcelli. Dalla storia con Nadia, che va avanti ormai da oltre quarant’anni, sono arrivati ben due figli, Elena e Daniela, i quali ancora oggi rappresentano per il cantante e la compagna il loro frutto d’amore più prezioso. Per quanto concerne Nadia, non vi sono moltissime informazioni, questo perché la moglie di Sotgiu è sempre stata una persona piuttosto riservata, non particolarmente interessata ad apparire in pubblico.

Com'è morto Franco Gatti/ La moglie Stefania: "Quali sono state le sue ultime parole"

Così in tutto questo tempo Nadia Cocconcelli è rimasta nell’ombra, pensando a vivere la sua vita e la sua storia con Angelo alla larga da occhi indiscreti. Sulla loro storia d’amore ad ogni modo c’è una chicca che forse non tutti conoscono, ovvero fu il grande conduttore Pippo Baudo a favorire la loro conoscenza.

Marcello Brocherel, chi è l'ex marito di Angela Brambati/ La rottura nata da un tradimento

Angelo Sotgiu e Nadia Cocconcelli, dal primo incontro al matrimonio grazie al mitico Pippo Baudo

Angelo Sotgiu e Nadia Cocconcelli sono diventati marito e moglie nel 1982, poco dopo la fine della storia di lui con Angela Brambati. Il primo incontro tra i due fu in tv, grazie allo zampino di Pippo Baudo che a sua insaputa indossò i panni di Cupido. Così Angelo conquistò la giovane al primo sguardo e da quel momento la loro storia d’amore è proseguita senza sosta.

La strada verso il fatidico sì è stata tutta in discesa e oggi, anche se sono passati oltre quarant’anni, Angelo e Nadia sono ancora innamoratissimi e più legati che mai. Nessuna gelosia nei confronti di Angela Brambati, considerando che tra i due cantanti ormai c’è un rapporto fraterno e affettuosa. Il flirt del passato, evidentemente, fa parte del passato.

Nadia Cocconcelli, chi è la moglie di Angelo Sotgiu/ "Pippo Baudo ci ha fatto da cupido"

© RIPRODUZIONE RISERVATA