Tanto come attrice quanto come personaggio televisivo, Vera Gemma è tra i personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo e non mancano le ricerche degli appassionati in riferimento alla vita privata. Una carriera importante, ma non sono mancate le sofferenze nel cuore dell’attrice come la scomparsa prematura di entrambi i genitori. Prima del tragico incidente che costò la vita al compianto papà, Giuliano Gemma – star del cinema – Vera Gemma aveva già perso la sua amata mamma, Natalia Roberti, anche lei scomparsa in maniera prematura.

Ma chi è Natalia Roberti e com’è morta la mamma di Vera Gemma? A dispetto della notorietà di famiglia, lei ha sempre mantenuto alto il livello di riservatezza non appartenendo in maniera diretta al mondo dello spettacolo. Dal matrimonio con Giuliano Gemma ha avuto appunto due figlie, Giuliana e Vera Gemma, ma non si hanno altre notizie se non mediante i racconti della sua prima figlia.

Natalia Roberti, mamma di Vera Gemma: il racconto sul flirt con Marlon Brando

Per quanto riguarda le cause della morte di Natalia Roberti – mamma di Vera Gemma – la famiglia ha sempre voluto che restassero in ambito privato. Pare che la sua scomparsa prematura sia stata dovuta ad una malattia improvvisa che tristemente l’ha strappata troppo presto agli affetti. Come anticipato, qualcosa in più su Natalia Roberti lo apprendiamo grazie ai racconti fatti nel tempo da sua figlia Vera Gemma.

“Mia madre ha avuto un flirt con Marlon Brando”, questo un particolare aneddoto raccontato da Vera Gemma a proposito di sua madre Natalia Roberti con particolare riferimento al rapporto con il papà Giuliano. “… Ma lei non ha mai voluto dare seguito al flirt perchè era già sposata”. L’attrice – intervistata anni fa ad Oggi è un altro giorno – aggiunse: “Ogni volta che c’era Marlon Brando mio padre si innervosiva un po’ e io e mia sorella ci mettevamo il carico dicendo: ‘Che bravo Marlon brando’…”.

