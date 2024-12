Niccolò Franceschini è tra i concorrenti finalisti di The Voice Kids 2024, il talent musicale di successo condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Grande attesa la finale di venerdì 20 dicembre 2024 durante la quale scopriremo il nome del vincitore di The Voice Kids 2024. Tra i papabili c’è proprio Niccolò Franceschini, il 14enne di Rieti, che ha conquistato pubblicato e giurati con una emozionante esibizione sulle note di “Poetica” di Cesare Cremonini. Una performance davvero magistrale per il giovane cantante che con la sua voce ha attirato l’attenzione di tutti; in primis dei giudici Arisa, Loredana Bertè, Clemetino, Gigi D’Alessio, ma anche del pubblico in studio e da casa.

Tanta felicità per il il 14enne reatino, ma anche per la coach Arisa, visto che ora si giocano il tutto per tutto durante la finalissima. Chissà che non possa essere proprio Niccolò a trionfare conquistando così il primo posto del talent show dedicato a giovani promesse della musica.

Niccolò Franceschini da Rieti alla finale di The Voice Kids 2024

Che dire: Niccolò Franceschini si è conquistato la finale di The Voice Kids, il talent show presentato da Antonella Clerici, dedicato a giovani cantanti, trasmesso in prime time su Rai 1. Un percorso in salita quello del 14enne di Rieti che sin dalle Blind Auditions ha conquistato con la sua voce e la sua presenza sul palco l’attenzione dei giudici e del pubblico. Il colpo è arrivato durante la fase delle semifinali quando ha deciso di superare se stesso portando uno dei pezzi più belli di Cesare Cremonini reinterpreti in una maniera davvero speciale.

A fare il tifo per lui la famiglia e tutta Rieti che l’hanno sostenuto sin dalla prima puntata. Tanta emozione anche per i suoi genitori che l’hanno sempre supportato in questa passione, compreso il fratello maggiore Leonardo con cui ha un bellissimo rapporto. Chissà che non possa essere davvero lui il vincitore di The Voice Kids 2024.