Chi è Nicolas Vaporidis, concorrente Isola dei Famosi 2022/ In Honduras da single, ma a Roma…

L’attore Nicolas Vaporidis, noto soprattutto per essere uno dei protagonisti del celebre film Notte Prima degli esami, è un concorrente ufficiale dell’Isola dei famosi. Il classe 1981 romano approda in Honduras come concorrente single, anche se in questi ultimi giorni il settimanale di Alfonso Signorini ha innescato molti dubbi sulla questione, alludendo ad un rapporto molto forte di Vaporidis con una misteriosa ragazza di Roma. La faccenda verrà chiarita all’Isola dei Famosi? Di certo Nicolas avrà molte altre cose a cui pensare, tra cui le difficili prove fisiche a cui lui e gli altri concorrenti saranno sottoposti.

Dalla sua parte avrà i fan, che lo seguono ormai dai tempi di Notte prima degli esami, film con cui ha fatto innamorare tantissime adolescenti. Proprio grazie a questa interpretazione Vaporidis è diventato molto famoso facendosi strada nel mondo del cinema, delle serie tv e dei cortometraggi.

La domanda che in questo momento assilla i fan di Nicolas riguarda il suo status sentimentale: è single o fidanzato? Alla vigilia dell’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi il settimanale Chi ha parlato di una fidanzata. Il giornale di Signorini, come anticipavamo, nella sua rubrica dedicata al gossip, ha rivelato che Nicolas parteciperà al reality come concorrente single, ma in realtà a Roma sarebbe ufficialmente fidanzato, anche se lui non ha fatto alcuna dichiarazione in merito.

Non viene rivelato il nome della misteriosa ragazza, ma chissà se l’Isola sarà l’occasione di chiarire questo aspetto. Nicolas è infatti una persona molto riservata e misteriosa, non ha mai rivelato tanto della sua vita privata e difficilmente si sbottonerà adesso. Di sicuro dal suo passato spuntano relazioni importanti, come quelle con le attrici Cristiana Capotondi e Ilaria Spada, per poi nel 2012 sposare Giorgia Surina, dalla quale ha divorziato alcuni anni dopo.

