Chi è Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs/ Il velocista: “Il nostro amore non è perfetto, ma speciale…”

La cavalcata italiana agli Europei di atletica 2024 a Roma prosegue incontrastata: il primo posto nel medagliere non è un caso, bensì frutto del talento e della caparbietà delle nostre atlete e atleti, tra cui anche Marcell Jacobs. Il velocista si è confermato tra i migliori della sua categoria conquistando la medaglia d’oro nei 100 metri piani. Ennesimo fiore all’occhiello della sua carriera che non può che riempire d’orgoglio anche la sua dolce metà, la moglie Nicole Daza.

La genesi dell’amore tra Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza risale al 2018 e, come nelle migliori delle favole, non hanno esitato neanche per un attimo nel compiere tutti i passi necessari per costruire una famiglia felice. Il matrimonio nel 2022 preceduto dalla nascita del loro primo figlio – Anthony, nato nel 2019 – poi l’arrivo della più piccola di casa Jacobs, Meghan.

Marcell Jacobs e la toccante dedica al primo anniversario con sua moglie Nicole Daza: “avremo ancora tanto da festeggiare…”

Ma chi è Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs? La giovane non appartiene al mondo dello sport e la sua vita privata è sempre stata protetta da grande discrezione. L’unica informazione reperibile in riferimento alla carriera della moglie di Marcell Jacobs riguarda il lavoro come dipendente di un noto brand d’abbigliamento. E’ tramite i loro profili Instagram che possiamo però comprendere almeno in parte la grandezza del sentimento che li lega. “Il nostro amore è speciale perché non cerca la perfezione” – scriveva il velocista in un post dello scorso settembre per sua moglie Nicole Daza nel giorno del primo anniversario – “E’ più forte di ogni sfida, più solido di ogni avversità. Sono sicuro che avremo ancora tanti momenti da festeggiare…”

Nicole Daza – moglie di Marcell Jacobs, ha deciso di aggiungere al suo account Instagram anche il cognome di suo marito; dimostrazione eloquente di quanto voglia sentirsi legata al velocista in ogni forma. Ma la parte più romantica emerge dal post fissato in evidenza nel suo profilo: un video del 2022, forse il più importante della sua vita: una clip riassuntiva dello splendida cerimonia nuziale che li ha resi moglie e marito, con una promessa che vale per tutta la vita. “Ciao amore mio, ricordo il momento preciso in cui i nostri sguardi si sono incrociati…”.











