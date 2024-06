DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA/ Video streaming Rai 2: Armand Duplantis protagonista (12 giugno)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: IL PROTAGONISTA

Nella diretta degli Europei di atletica 2024 a Roma l’ultima serata sarà anche quella di uno dei protagonisti assoluti dell’atletica internazionale, cioè lo svedese Armand Duplantis, logico grande favorito della gara di salto con l’asta maschile. Parliamo di colui che è campione in carica di tutto nella specialità: ha vinto le Olimpiadi di Tokyo, ha vinto le ultime due edizioni dei Mondiali e si è imposto anche negli ultimi due Europei, oltre ad essere il detentore del record del mondo del salto con l’asta maschile, tra l’altro fresco fresco avendolo stabilito con la misura di 6.24 metri il 20 aprile scorso a Xiamen, in Cina.

Armand Duplantis sarà quindi senza ombra di dubbio la stella straniera dell’ultima serata in compagnia della diretta degli Europei di atletica 2024 a Roma e magari anche colui che ha le maggiori possibilità di stabilire un record del mondo in questa edizione della rassegna continentale. Tutto questo avendo anche “rischiato” di non disputare mai gli Europei: nato negli USA da padre statunitense e madre svedese, ha optato a livello sportivo per la cittadinanza materna… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE GLI EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Anche per l’ultima giornata va detto che la diretta tv degli Europei atletica 2024 Roma sarà appannaggio della televisione di stato: i due canali di riferimento restano Rai Due e Rai Sport (quest’ultimo al numero 58 del digitale terrestre) e qualora non abbiate a disposizione un televisore potrete comunque seguire le gare anche con il servizio di diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di Rai Play (sul quale selezionare il canale specifico) o installando e attivando la relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEGLI EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

L’ULTIMA GIORNATA!

Mercoledì 12 giugno è l’ultima giornata dedicata alla diretta degli Europei atletica 2024 Roma, e sarà speciale: non avremo infatti alcuna sessione mattutina, le batterie e le qualificazioni sono terminate e dunque ci sarà spazio per le ultime finali, che saranno ben undici con l’assegnazione degli ultimi titoli. Ci sarà anche tanta Italia, come vedremo, e sappiamo bene che la nostra nazionale ha avuto un grande percorso agli Europei atletica 2024 Roma; ora la speranza è quella di chiudere nel migliore dei modi con le ultime medaglie della kermesse.

Va ricordato che, trattandosi dell’anno olimpico, il programma degli Europei atletica 2024 Roma è stato compresso su meno giorni: per questo motivo abbiamo iniziato lo scorso venerdì e chiudiamo oggi con un totale di appena sei giornate, ma questo sicuramente ha contribuito ad aumentare lo spettacolo. Adesso, come detto, ci apprestiamo a vivere l’ultima giornata: vedremo cosa succederà nella diretta degli Europei atletica 2024 Roma, noi come prima cosa possiamo andare a presentare il programma delle finali di mercoledì 12 giugno.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: LE ULTIME FINALI

Ecco allora le ultime finali con la diretta degli Europei atletica 2024 Roma. Si comincia alle ore 20:12 mentre alle ore 20:20 avremo la finale del salto con l’asta maschile, qui protagonista soprattutto il grande Armand Duplantis. Gli appuntamenti che in particolar modo riguardano gli italiani sono quelli delle staffette, con l’attesissima 4×100 maschile e la 4×400 maschile e femminile, una dietro l’altra poco dopo le 21:00, poi la finale dei 1500 metri che alle ore 22:26 rappresenterà quasi la chiusura degli Europei atletica 2024 Roma, qui saranno presenti ben tre azzurri con Pietro Arese, Federico Riva e Ossama Meslek.

Poi certamente anche la finale del salto in lungo femminile: Larissa Iapichino si è qualificata con il primo salto e dunque punta sicuramente ad una medaglia che sa essere alla sua portata. Tra gli altri eventi possiamo segnalare la finale femminile degli 800 metri e quella del giavellotto maschile, questa però senza italiani che parteciperanno. Staremo a vedere cosa succederà, sarà una serata davvero intensa quella dedicata alla diretta degli Europei atletica 2024 Roma e poi potremo già concentrarci sul grande appuntamento estivo delle Olimpiadi.











