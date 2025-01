Chi è Nikita Pelizon: età e reality a cui ha partecipato

Gli appassionati di reality show conosceranno sicuramente Nikita Pelizon. L’influencer è stata una delle concorrenti del Grande Fratello di due anni fa, edizione che ha anche vinto. E questa sera, nel corso della puntata del GF del 13 gennaio 2025, Nikita farà il suo ritorno nella Casa non come concorrente, bensì come ospite: darà infatti la sorpresa di Helena Prestes. Le due sono molto amiche e chi meglio di Nikita, che il GF l’ha vinto, più aiutarla e supportarla in questo momento per lei difficile nella Casa.

Coloro che non hanno seguito la sua avventura nel reality di Canale 5, si chiederanno chi è Nikita Pelizon. Ebbene, Nikita nasce come modella ma, nel corso degli anni, si fa conoscere all’interno di reality come Pechino Express, Ex on the beach, Temptation Island e, come detto, il Grande Fratello. Ha 31 anni e un rapporto complicato con i genitori, come lei stessa ha ammesso su Canale 5.

Nikita Pelizon è fidanzata? Chi sono gli ex

Parlando di vita sentimentale, Nikita Pelizon ha avuto una lunga storia d’amore con Matteo Diamante, altro volto dei reality oltre che influencer. I due hanno mantenuto dei buoni rapporti dopo la rottura, tanto che Matteo è entrato nella Casa del Grande Fratello per supportarla e starle vicino. Proprio prima di entrare nella Casa, Nikita ha vissuto una relazione con Valerio Tremiterra, un imprenditore di 51 anni, il cui rapporto è entrato definitivamente in crisi per la sbandata che Nikita ha poi preso per Luca Onestini. I due hanno vissuto insieme nella Casa del GF e lì Nikita ha iniziato a provare per lui un interesse, non condiviso da Luca. Ad oggi, stando ai pochi indizi che arrivano dai social, Nikita Pelizon sarebbe single.