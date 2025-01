Helena Prestes sotto attacco al Grande Fratello, Nikita Pelizon la difende e tuona contro Zeudi Di Palma

Non si placa l’eco sulla violenta lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello e dopo giorni se ne continua ancora a parlare. In questi giorni la modella brasiliana è finita nel mirino di altri concorrenti del reality come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ma a sorpresa le ha voltato le spalle anche Zeudi Di Palma. Nelle scorse settimane tra Zeudi ed Helena è nata un’intensa amicizia culminata in un bacio, tuttavia in questi giorni la Miss Italia in carica sembra averle voltato la spalle e per questo motivo una delle più care amiche di Helena, Nikita Pelizon ha tuonato contro Zeudi Di Palma in una lunga intervista a Chi.

Innanzitutto Nikita ha premesso che secondo lei Zeudi Di Palma è una falsa amica di Helena Prestes, non prova niente per lei e sicuramente non solo non è invaghita o innamorata ma non prova neanche dell’affetto nei suoi confronti. “Non vedo la relazione, soprattutto da parte di Zeudi non vedo questo affetto sincero” ha rivelato la Pelizon nell’intervista al magazine sopramenzionato per poi aggiungere che per lei è follia pura parlare di relazione tra le due e che se due persone si baciano non vuole dire che abbiano una relazione. La modella inoltre ha continuano a difendere Helena aggiungendo che è una persona piena di affetto ed anche molto sincera ed onesta.

Grande Fratello, Nikita Pelizon sul rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: “La mia amica adesso sta guardinga”

Durante la chiacchierata con il magazine Chi, Nikita Pelizon ha ammesso che lei non crede che che Helena e Zeudi stiano giocando con la loro relazione: “Penso piuttosto che Hele stia osservando Zeudi, è più guardinga, manca poco che la mandi a stendere”. Insomma secondo lei la Prestes è molto più sincera e coinvolta ma gli ultimi avvenimenti le hanno fatto dubitare della sincerità della Miss Italia. Dalle sue critiche Nikita non risparmia proprio nessuno, neanche Javier Martinez: “Mi piaceva, è un bel ragazzo, dolce, educato, sportivo – lei è molto sportiva – e aveva capito come parlare a Helena, quindi chapeau. Ora però mi pare stia facendo il doppio gioco”