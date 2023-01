Chi è Numa Palmer, moglie di Phil Palmer/ Dalla musica agli impegni umanitari

Numa Palmer, chi è l’artista moglie di Phil Palmer

Numa Palmer, pseudonimo di Emanuela Palmer, è un’artista italiana che abbraccia il mondo musicale sia come interprete che come direttrice discografica. In studio da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, si racconterà in compagnia del marito, il grande musicista Phil Palmer. La carriera di Numa Palmer è costellata da successi sia in ambito nazionale che internazionale, arricchita ancora oggi da collaborazioni con i più grandi artisti della scena musicale. Da Adriano Celentano a Renato Zero, tra i volti più iconici della musica italiana, oltre ai lavori al fianco di Alan Clark e Julian Hinton.

La carriera poliedrica di Numa Palmer non si ferma ai lavori come interprete e autrice; negli ultimi anni ha avviato diversi progetti discografici come direttrice per diverse etichette nazionali. Nel 2020 ha infatti collaborato con un ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Manuel Aspidi, curando la produzione del disco di esordio e del brano “This Christmas“. Tra i lavori recenti più autorevoli è da menzionare la produzione dell’ultimo progetto di Renato Zero, “ZeroSettanta”, con la collaborazione del turnista internazionale nonché suo marito Phil Palmer.

Numa Palmer, dalla passione per la musica agli impegni umanitari

Numa Palmer è nota al grande pubblico non solo per i suoi numerosi percorsi discografici, come interprete e produttrice, ma anche per il suo contributo per attività umanitarie e animaliste. Non a caso, ha recentemente avuto l’onore di ricevere la carica di Ambasciatrice del Giubileo grazie al suo impegno per il sociale e per la pace istituito dall’Università Pegaso, patrocinato dall’Unicef.

Il sostegno di Numa Palmer alle attività umanitarie per la pace e l’educazione è veicolato dalla sua arte musicale, come dimostrato dal progetto “Promised Land” e dal brano “Terra promessa”. Quest’ultimo nasce come messaggio dedicato a tutte quelle persone impegnata nella fuga da condizioni di disagio, dalla povertà alla guerra. Con Renato Zero ha invece realizzato la splendida canzone “Noi Siamo Amore”, dedicata ai bambini nel mondo e che ha dato il nome ad un progetto discografico proprio in favore dell’Unicef. Per l’occasione è riuscita ad unire alcuni dei più grandi artisti della scena italiana, trasferendo un messaggio di pace universale attraverso la semplice passione per la musica.

