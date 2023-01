Amici 22, anticipazioni 15 gennaio: Tommy eliminato choc/ Ramon non più al serale?

Amici 22 di Maria De Filippi, le anticipazioni della puntata in diretta il 15 gennaio 2023 prevedono risvolti inattesi

La nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, segna tra le novità, l’eliminazione choc di Tommy Dali e la re-entry spiazzante di Cricca. L’appuntamento TV, fissato in chiaro su Canale 5 per le 14:00 nella giornata di domenica 15 gennaio 2023, si registra in data odierna 11 gennaio 2023, infiammando le contestazioni del pubblico TV via web, in primis rispetto alla mancata ospitata TV al talent di LDA e Albe. Il talent-show, tra gli ospiti ad oggi avvicendatisi nelle puntate domenicali a partire da settembre 2022 non ufficializza ancora il duo ex Amici 21 formato dai fenomeni pop del momento più rappresentativo della Generazione zeta, tra le vecchie glorie del programma ospitate. Il che scatena da settimane le contestazioni da parte del pubblico TV attivo via social. E, intanto, le polemiche sembrano moltiplicarsi ai danni del talent, anche per effetto delle altre ultime anticipazioni TV di Amici 22, riprese da Amici news e Superguida TV. La nuova puntata non ospita LDA, atteso al debutto a Sanremo 2023, né Albe, ma vede ospite l’ex Amici 20, Deddy, che in studio presenta il nuovo singolo Casa Gigante. Ospiti in studio nel ruolo di giudici della gara canto sono Alessandro Cattelan, Federico Leli, mentre ospiti in qualità di giudici della gara di canto sono Irma di Paola e Garrison Rochelle.

La puntata prevede, inoltre, una novità del tutto choc. Al centro studio i banchi previsti per Wax, Tommy Dali, Samuele Antinelli, Maddalena Svevi, Valeria Mancini e NDG risultano vuoti. Il motivo? I professori del talent sono venuti a conoscenza di un accadimento di grave entità che sarebbe accaduto nella notte di Capodanno 2023, prendendo visione di alcune immagini messe a raccolta dalla produzione del talent. Non appena appreso del fatto grave i docenti, con il beneplacito del resto della produzione del talent, decidono il da farsi per stabilire le sorti degli allievi tacciati del fatto grave. I sei allievi sono in sospensione di giudizio ed é prevista per loro la messa in sfida immediata con la presenza in studio di sei sfidanti esterni. Visti i precedenti problemi di condotta indisciplinata dell’allievo, Rudy Zerbi decide di eliminare dal talent, il pupillo Tommy Dali.

Wax e gli altri sospesi in giudizio affrontano il provvedimento disciplinare: accade prima del serale di Amici 22

Arisa taccia l’allievo Wax di essere stato il “caposcuola” del grave accadimento e il cantante sembra respingere l’accusa dandole le spalle, con la conduttrice Maria De Filippi che a sua volta contesta il concorrente per la manifesta mancanza di rispetto verso la sua insegnante. Lorella Cuccarini mette in sfida la nuova allieva ammessa al talent, Valeria Mancini, contro l’eliminato alla scorsa puntata Cricca, che eccezionalmente viene riammesso prima come sfidante e poi come re-entry al talent dopo la vittoria della sfida. Quest’ultimo, sulla scia delle polemiche più disparate contro il talent che sono in corso nel web, rientra nella competizione.

Samuele Antinelli, finito in sfida, vede congerlarsi il verdetto della stessa per il volere della giudice esterna Francesca Bernabini. Gli altri concorrenti a rischio vincono le rispettive sfide. Maddalena batte la sfidante esterna Martina e il giudice della sfida é Garrison Rochelle. Wax vince contro Vandax, per il volere della giudice Federica Gamba. NDG vince la sfida sempre per il volere della Gamba.

Allora nella notte di Capodanno è successo un fatto gravissimo che la produzione non ha potuto mandare in onda. Hanno deciso di prendere un provvedimento disciplinare per Wax, Tommy, NDG, Valeria, Maddalena e Samu mettendoli in sfida immediata. Ecco perchè Tommy viene eliminato. — AMICI NEWS (@amicii_news) January 11, 2023

Si rinnovano, poi, la gara di ballo con i ballerini che si sfidano alle prese di alcune coreografie e la gara di canto con i cantanti che presentano i loro inediti. In vista del serale, il primo concorrente ammesso si esibisce per la conferma della maglia e viene riconfermato alla fase finale di Amici 22. Ramon Agnelli é quindi una garanzia del serale. Mattia Zenzola, invece, é ancora una volta vincitore della gara Tim.













