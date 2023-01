Amici 22, Angelina Mango minaccia Irama e supera Aaron Cenere/ Le tendenze su YouTube

Amici 22, Angelina Mango sbaraglia la concorrenza della classe canto: é tendenza su Spotify Italia con Irama e Aaron Cenere

Manca sempre meno al via della fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, anche su YouTube Italia Angelina Mango sbaraglia la concorrenza della classe canto del talent, battendo Aaron Cenere in corsa e Irama, ex Amici. Dopo il debutto alla #1 nella classifica iTunes Italia dei singoli e la prima posizione raggiunta nella classifica stream su Spotify Italia -relativa alla competizione del circuito canto apertasi con il rilascio dei nuovi inediti di Amici 22 del 10 gennaio scorso- la figlia d’arte fa ancora la differenza.

Amici 22, Tommy eliminato da Zerbi/ Esplode il caso choc noce moscata con Ndg e Wax

Alle ore 10:41, in data odierna 12 gennaio 2023 la figlia d’arte dell’ex Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango, nel dettaglio, debutta nella Top 20 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia, battendo la concorrenza dei compagni di classe canto competitor ad Amici 22 e i loro rispettivi secondi inediti. Con il primo inedito lanciato al talent show, dal titolo Voglia di vivere, infatti, la new entry e allieva cantautrice di Lorella Cuccarini ad Amici 22 debutta come trend su YouTube Italia alla posizione numero 19, tra i video musicali delle canzoni più riprodotte sulla nota piattaforma. La figlia d’arte minaccia così di scalzare l’ex allievo e vincitore di Amici, Irama, che anche dopo il talent, con Ali staziona alla numero #17.

Amici 22, due allievi espulsi dopo la notte Capodanno/ Cosa è successo

Angelina Mango tra i 30 trend di YouTube Italia

Angelina Mango, relativamente alla competizione di canto in corso ad Amici 22, batte, poi, l’avversario Aaron Cenere. L’allievo cantautore di Rudy Zerbi ad Amici 22, con il nuovo inedito Baciami e ballami, si classifica alla #23 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia. Anche se fuori dalla Top20, é l’unico insieme ad Angelina -tra i concorrenti di Amici 22- a dettare tendenza tra i 30 trend del momento sulla piattaforma dei video musicali. Chiaramente i dati rilevabili su YouTube Italia, così come su tutte le altre piattaforme musicali, sono in continuo aggiornamento.

Amici 22, anticipazioni 15 gennaio: Tommy eliminato choc/ Ramon non più al serale?

Nel frattempo, Amici 22 fa rumore nel web per il caso choc “noce moscata“, a cui sarebbe legata l’eliminazione di Tommy Dali dal talent.

👁️💥#AngelinaMango diventa tendenza per la musica: debutta come il più alto new-trend di #Amici22, alla #20, su YouTube Italia! pic.twitter.com/C4Wk5hzHLx — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) January 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA