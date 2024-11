Chi è Claudia, la misteriosa fidanzata di Gianluca Ginoble: così il cuore del tenore è tornato a battere

Se ne parla ormai da mesi, anche se non sono mai arrivate conferme ufficiali, al di là di uno scatto eloquente pubblicato da Gianluca Ginoble a fine estate, con una misteriosa ragazza al suo fianco. Sarebbe la sua nuova fidanzata, una ragazza di nome Claudia per la quale il tenore avrebbe perso la testa. La fotografia, accompagnata da una brevissima didascalia (“una pausa dal mondo”) di Gianluca, la dice lunga sull’intesa e il feeling che sembra esserci all’interno della coppia.

Michelle Bertolini, chi è moglie Ignazio Boschetto de Il Volo/ Dolce dedica della modella

Entrambi sorridenti si abbracciano amorevolmente in una location da sogno. Ma al di là dei rumor che sono cominciati a circolari sulla nuova fidanzata di Ginoble, non vi sono state conferme di alcun tipo da parte dei diretti interessati. Specialmente nelle ultime settimane non si è mossa una foglia e allora molti si chiedono se la frequentazione sia ancora in piedi.

Pago e Serena Enardu 'lite' a Verissimo: lui fa proposta di matrimonio lei indecisa/ Silvia Toffanin basita

Gianluca Ginoble blinda la sua vita sentimentale: solo uno scatto con la nuova fidanzata e poi…

La sensazione è che Gianluca Ginoble voglia proteggere il più possibile la propria storia d’amore con Claudia, dopo la relazione finita male con Eleonora Venturini Storaro. Che ci fosse una persona importante nella sua vita lo si era capito dalle indiscrezioni che filtravano proprio quest’estate sulle pagine di Novella 2000, che alludeva appunto ad un nuovo amore per Ginoble.

Della ragazza della foto si sa poco o nulla, anche perché il volto si vede solo parzialmente. Chissà se Gianluca, visto e considerato che sono passati un po’ di mesi, deciderà di fare chiarezza sulla questione, magari “presentando” la nuova fidanzata ai tanti fan che attendono trepidanti aggiornamenti sulla vita sentimentale del cantante ventinovenne.

Maura Paparo, confessione choc a Verissimo: "La mia lotta contro il tumore al seno"/ "Temevo per mia figlia"