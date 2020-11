Chi è padre biologico Paola Caruso?/ Lei “Non posso dire nome altrimenti mi fa causa”

Paola Caruso sa chi è il padre biologico, ma non può rivelarne pubblicamente il nome. Lo ha ammesso la stessa soubrette calabrese, che sarà ospite oggi di Domenica Live. Si tratta di un ex calciatore, che negli anni Ottanta era molto famoso. L’uomo ha avuto una breve relazione con la signora Imma che, a causa della sua giovane età, decise di dare in adozione la bambina. Quando ha conosciuto la madre biologica, Paola Caruso ha appreso privatamente anche l’identità del padre biologico, che però non può rivelare perché teme che possa aprirsi una battaglia legale. «È un ex calciatore importante, è stato un portiere. Il nome non si può dire sennò mi fa causa», ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. A differenza della madre biologica, lui non ha voluto conoscerla. «Lui non ha mai voluto incontrarmi. Non gli interessa», ha confidato la showgirl, che però ha le idee chiare riguardo i suoi riferimenti. Così come considera Wanda la vera mamma, lo stesso vale per il padre adottivo.

CHI È PADRE BIOLOGICO PAOLA CARUSO? LEI “NON POSSO DIRLO”

Da quando ha saputo di essere stata adottata, Paola Caruso ha coltivato la curiosità di conoscere i suoi genitori biologici, senza mai mettere in dubbio l’amore per quelli adottivi. «Io di padre ne ho avuto solo uno: papà Michele. Quello che si è preso cura di me da sempre». Infatti, al figlio ha dato il nome del papà adottivo, che purtroppo non c’è più. Ma almeno l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi conosce chi è il padre biologico, anche se questi non ha alcun interesse nel conoscerla. Nei mesi scorsi però Paola Caruso in una intervista al Corriere della Sera aveva fornito altri particolari in merito al padre biologico, oltre a svelare di averne scoperto l’identità. «So chi è. So che non ha figli, quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni». Da allora però deve aver cambiato idea, visto che ora teme che gli faccia causa e di dover quindi intraprendere una battaglia legale con lui.



