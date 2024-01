Chi è Padre Natura nella 6a puntata di Ciao Darwin 2023?/ Perché non c’è Madre Natura

Chi è Padre Natura nella 6a puntata di Ciao Darwin 2023? Madre Natura assente, il motivo

Questa sera, venerdì 12 gennaio 2024, in prima serata su canale 5, riparte Ciao Darwin 2023. Chi aspettava con ansia di veder scendere dalle scale del famoso studio una nuova Madre Natura rimarrà però deluso perché questa sera non sarà una donna a muovere i fili del fato dal suo mappamondo. La sfida tra Teen e Milf sarà infatti supervisionata da Padre Natura. È un uomo, dunque, il protagonista della serata, non proprio una novità però se si guardano le precedenti edizioni del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Lavinia Abate: chi è, vita privata/ Da Miss Italia al ruolo della Gatta Nera:"sempre stata una sognatrice"

Quando due anni fa Ciao Darwin presentò al pubblico di Canale 5 una sfida simile a quella di questa sera, nello specifico ‘Giovani contro Mature’, fu proprio Padre Natura a scendere le scale dello studio. Il motivo è semplice: a sfidarsi sono due squadre di sole donne.

Padre Natura, chi c’è stato nelle scorse edizioni di Ciao Darwin

L’identità di Padre Natura non è al momento nota e sarà svelata soltanto nel corso della puntata di Ciao Darwin 2023 di questa sera. Nelle scorse edizioni del programmi si ricordano tre uomini che hanno vestito i panni di Padre Natura. Nel 2007 è stato Emilio Contaldo, che aveva in precedenza partecipato come concorrente nella categoria dei Brutti, a fare ironicamente da Padre Natura per una puntata. Lo stesso Emilio Contaldo che appare come ospite nelle puntate di questa edizione di Ciao Darwin e che è recentemente scomparso.

Elenoire Casalegno, è fidanzata?/ Gli ex: da Vittorio Sgarbi a Dj Ringo fino alla nuova fiamma Alessandro

Nell’ottava stagione è stato invece il modello Filippo Melloni a presentarsi come Padre Natura per una puntata; poi c’è stato Terrance Miguel Hay nel 2016. Non resta che scoprire chi sarà il nuovo Padre Natura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA