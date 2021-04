Terrance Miguel Hay, Padre Natura Ciao Darwin/ Dalla Grey High School a Men’s Health

Terrance Miguel Hay, torna in tv nel ruolo di Padre Natura a Ciao Darwin giovani vs mature

Terrance Miguel Hay è il Padre Natura di Ciao Darwin nella puntata che vede sfidarsi il mondo delle Giovani contro quelle delle Mature riproposta in replica venerdì 9 aprile 2021 in prima serata su Canale 5. Il modello sudafricano, orginario di Cape Town, ha 26 anni e sin dalla sua discesa ha conquistato l’attenzione del pubblico femminile (e non solo). Bello da togliere il fiato, Terrance è senza alcun dubbio il Padre Natura più bello del programma di successo condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti. Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio sulla sua vita. Terrance nella vita lavora come modello e non sorprende la cosa considerando la sua bellezza e il fisico bestiale che cura con allentamento e una dieta sana ed equilibrata. Come modello ha lavorato per tantissimi brand di moda posando per diversi servizi fotografici diventando il volto noto di alcuni riviste come “Men’s Health”. Prima di diventare modello, Terrance ha studiato presso Grey High School, una scuola superiore maschile inglese a Port Elizabeth, in Sudafrica. Si tratta di una delle scuole più antiche del Sudafrica dove gli studenti vengono preparati anche in discipline come l’hockey, il rugby e il cricket.

Terrance Miguel Hay è fidanzato?

Terrance Miguel Hay è un ragazzo dai sani principi e valori. Legatissimo alla sua famiglia, il bel modello sudafricano sui social condivide tantissime foto anche della sua vita privata proprio in compagnia dei suoi genitori. Tra questi la laurea conseguita nel 2017 che ha celebrato con amici e parenti. Su Instagram è seguitissimo e proprio grazie ai social si è scoperto che il bel modello di Cape Town dovrebbe anche avere il cuore impegnato. Diversi gli scatti in compagnia di Carolyn Jannice Brophy, una bellissima modella con cui farebbe coppia fissa da diverso tempo. La grande popolarità in Italia il modello l’ha raggiunta proprio grazie alla sua partecipazione nelle vesti di Padre Natura a Ciao Darwin. Una partecipazione che non è passata affatto inosservata visto che il modello ha avuto un seguito non indifferente!

